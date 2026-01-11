Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón revela con fotos que el hombre que viajaba con Yeison Jiménez sí era su novio

Juliana Calderón compartió fotos que confirmarían que el hombre que acompañaba a Yeison Jiménez era su pareja sentimental.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Juliana Calderón rompe su silencio y revela con fotos que el hombre que murió junto a Yeison Jiménez si era su novio
Juliana Calderón reveló con un chat y fotos que si era novia del hombre que murió en accidente aéreo junto a Yeison Jiménez. (Fotos: Canal RCN)

Juliana Calderón reveló en su cuenta de Instagram fotografías y conversaciones que confirmarían su relación sentimental con el hombre que murió en el siniestro aéreo, donde también falleció el reconocido cantante Yeison Jiménez.

¿Qué fotos compartió Juliana Calderón con el hombre que era su novio y murió junto a Yeison Jiménez?

Luego de que se dio a conocer el lamentable fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez y la de cinco personas más de su equipo que lo acompañaban, Yina Calderón reveló que uno de los hombres era la pareja sentimental de su hermana, Juliana.

Juliana Calderón, empresaria e influencer colombiana
Juliana Calderón rompe su silencio y revela con fotos que el hombre que murió en siniestro aéreo era su novio. (Foto: Canal RCN)

Ante su confesión, varios usuarios criticaron a las hermanas Calderón afirmando que solo buscaban fama e incluso otros llegaron a expresar que Juliana era la amante de Juan Manuel Rodríguez, productor visual del intérprete de 'Vete', quien fue identificado como uno de los ocupantes que murió en el accidente aéreo que conmocionó a todo un país.

Es por ello que cansada de las críticas, Juliana ha revelado desde su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de ochocientos mil seguidores, varias fotografías donde se le ve compartiendo junto al hombre y hasta un chat de una conversación privada.

11 minutos para decirme que me amabas y que te perdonara todo, después me llamabas para decirme cómo llegaste y nunca recibí tu llamada. Dios ayudame no resisto más dolor", escribió.

¿Quién era el novio de Juliana Calderón, fallecido en el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

De acuerdo con información compartida en sus redes sociales, Juan Manuel Rodríguez acompañó durante varios años a Yeison Jiménez en su carrera musical y lo conocía desde que era apenas un niño.

El hombre quien fue novio de Juliana Calderón, como se había mencionado anteriormente, se desempeñaba como el productor visual del cantante de 34 años.

Hoy usuarios se preguntan con incertidumbre por qué la pareja mantuvo su relación en el anonimato.

Yeison Jiménez, cantante de música popular
Yeison Jiménez viajaba junto al novio de Juliana Calderón y cuatro integrantes más de su equipo. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

¿Qué pasó en el accidente aéreo donde murió Yeison Jiménez y su equipo de trabajo?

El accidente aéreo ocurrió cuando la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez junto a su equipo despegó con destino a Medellín, pero pocos minutos después perdió estabilidad y se estrelló en una zona rural. El impacto fue fatal y no hubo sobrevivientes entre los ocupantes.

Las autoridades llegaron al lugar tras recibir la alerta y confirmaron el fallecimiento inmediato de todos a bordo. Aunque las causas exactas siguen bajo investigación, el hecho generó conmoción nacional por la pérdida del cantante y su equipo de trabajo.

Yeison Jiménez, cantante de música popular
Yeison Jiménez tenía previsto presentarse en Marinilla, Antioquia. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)
