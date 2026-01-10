Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu rompió el silencio y le responde a Yina Calderón tras polémico comentario

Un nuevo rifirrafe protagoniza La Jesuu y Yina Calderín, tras polémico comentario que le hizo la empresaria a la influenciadora.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Jesuu pone en su lugar a Yina Calderón con un contundente mensaje.
La Jesuu responde con ironía a Yina Calderón tras polémico comentario.

La creadora de contenido, Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, en los últimos días ha protagonizado un evento lamentable al hacer abucheada por habitantes de Pasto en el Carnaval de Negros y Blancos.

Con todos los videos que están rondando en redes sociales, la influenciadora decidió romper el silencio y responderles a las personas que no la quisieron ver en las carrozas del carnaval.

¿Qué pasó con La Jesuu en Pasto en el Carnaval de Negros y Blancos?

De acuerdo con los videos que circulan en todas las plataformas digitales, la creadora de contenido habría usado, al parecer una carroza dentro de uno de los desfiles del Carnaval.

Por esto, habitantes de Pasto le dijeron que eso era uso para los artistas y participantes del importante evento y además le gritaron “fuera” a la influenciadora.

¿Qué le respondió La Jesuu a las personas que la abuchearon?

A través de un video que hizo La Jesuu, ella dio su versión de los hechos, pero hizo una reflexión sobre lo sucedido y es que “la cultura une, no divide”.

La Jesuu responde con ironía a Yina Calderón tras polémico comentario.
La Jesuu pone en su lugar a Yina Calderón con un contundente mensaje. (Foto: Canal RCN)

Con sus palabras, Valentina dijo que esa no eras la manera de haber dicho las cosas y que no le parecía que era la forma de tratar a los turistas, además, puso el ejemplo de la Feria de Cali, en donde la ciudad recibe muy bien a sus visitantes.

En los comentarios del video, muchos defendieron a la creadora de contenido, pero también, otros le quisieron explicar que su error fue querer usar una carroza que solo era de uso exclusivo para artistas o participantes del Carnaval.

Por otro lado, luego de que los clips de lo sucedió en paso se hicieran virales, La Jesuu recibió críticas e incluso, Yina Calderón se refirió al tema.

¿Qué le dijo a Yina Calderón a La Jesuu y cómo respondió ella?

En uno de los videos que circulan en TikTok sobre lo sucedido con La Jesuu, Yina Calderón comentó: “gracias, Pasto”, junto con dos emojis.

La Jesuu le responde sin filtros a Yina Calderón
La Jesuu se defiende y le contesta a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

A este comentario, Valentina le tomó captura para postearlo en sus historias de Instagram escribiendo: “a vos no te quieren ni en tu pueblo”.

Además, se burló del comentario, ya que Yina no habría pasado un buen momento cuando llegó a Oporapa, Huila en diciembre, ya que sus propios vecinos la habrían hecho como un año viejo.

