Isabella Vargas presumió su figura en la playa y dejó a todos hablando por detalle de Karina García

Isabella Vargas deslumbró en la playa, pero un detalle en sus fotos llamó la atención de sus seguidores.

Isabella Vargas enamoró con fotos en la playa, pero un detalle despertó comentarios
Isabella Vargas deslumbró en la playa, pero un detalle en sus fotos desató comentarios. (Fotos: Canal RCN)

Isabella Vargas, hija de la modelo paisa Karina García, sorprendió al compartir una serie de imágenes en las que dejó ver su figura y recibió una lluvia de elogios por parte de sus seguidores tras revelar varias fotografías en la playa.

¿Cómo inició Isabella Vargas, la hija de Karina García su 2026?

La joven influencer acompañó las imágenes con un emotivo mensaje sobre cómo inició su año, dejando claro que atraviesa un gran momento personal.

“Inicié mi 2026 de la mejor manera, escuchando la música que me gusta, el mar y mi familia conmigo, no necesito más”, escribió.

Isabella compartió con sus millones de seguidores varias imágenes tomadas al atardecer en la playa, donde luce un vestido de dos piezas color vinotinto.

Asimismo, publicó otras fotografías en las que aparece con un traje negro en un ambiente de fiesta, disfrutando de la música electrónica.

Isabella Vargas enamoró con fotos en la playa, pero un detalle despertó comentarios
Isabella Vargas deslumbró en la playa, pero un detalle en sus fotos desató comentarios. (Foto: Canal RCN)

En otras postales se le ve junto a una piscina y luego frente al mar, imágenes que rápidamente se llenaron de corazones y cientos de comentarios elogiando su belleza, sus outfits y el gran parecido físico con su madre.

¿Qué detalle de las fotos de la hija de Karina García llamaron la atención de sus seguidores?

Uno de los momentos que más enterneció a sus seguidores fue cuando Isabella mostró a su pequeño hermano Valentino, generando reacciones llenas de cariño en redes sociales.

Estas publicaciones se dieron recientemente, en medio de la celebración del cumpleaños de Karina García, primero cerca a Cartagena y luego en la ciudad, donde la modelo dejó ver varios detalles de esos días de descanso junto a sus hijos.

No obstante, un detalle no pasó desapercibido para los seguidores de Isabella: aunque en su mensaje mencionó a su familia, en ninguna de las imágenes aparece su mamá, a diferencia de su hermano menor, lo que despertó curiosidad y comentarios entre los usuarios.

Isabella Vargas enamoró con fotos en la playa, pero un detalle despertó comentarios
Isabella Vargas deslumbró en la playa, pero un detalle en sus fotos desató comentarios. (Foto: Canal RCN)

Lo cierto es que la modelo paisa reveló recientemente que estos días de vacaciones ya llegaron a su fin y que se encuentran nuevamente en su hogar en Medellín, algo que Isabella también confirmó al compartir una imagen en las historias de su cuenta de Instagram, desde el avión.

 

