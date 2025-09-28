Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de B-King le pidió perdón y reveló video de uno de los últimos momentos que vivieron juntos

La hermana de B-King, Stefanía Agudelo, se encuentra viviendo el duelo de la muerte del cantante. Ambos tenían una buena relación.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Hermana de B-King le pidió perdón y reveló video de uno de los últimos momentos que vivieron juntos | Foto del Canal RCN.

Avanza la investigación del caso de la muerte de B-King y Regio Clown en México. Ambos artistas fueron hallados sin vida y la noticia generó conmoción.

La familia de Byron Sánchez, verdadero nombre de B-King, es de las más afectadas con lo que le ocurrió al artista que viajó a México para dar su primer show en este país y allí le quitaron la vida.

¿Cuál es el video con el que hermana de B-King recordó especial momento juntos?

La hermana de B-King, Stefanía Agudelo, fue de las que más pidió colaboraciones para hallar a su hermano. Días después de que se supo que falleció, la joven habló y entre lo más reciente recordó al artista del género urbano.

A través de historias en su perfil oficial de Instagram, Stefanía compartió un video en el que se encuentra ella junto a B-King, ambos ejercitándose y corriendo.

Según lo que se puede interpretar en el clip, este es uno de los momentos que guardará en su corazón junto a su fallecido hermano, el cual se trató de una visita que Byron le alcanzó a hacer.

"Momentos que atesoraré en mi corazón. Gracias por acompañarme y visitarme esos días, por tus consejos. "Cuál es esa", te amo mija", escribió Stefanía junto a dos emojis de corazón rojo con vendas.

En efecto, por lo que se observa, B-King y Stefanía tenían una sólida relación de hermanos, ambos compartían el gusto por la actividad física y cuando se veían aprovechaban el tiempo hasta más no poder.

 

¿La hermana de B-King le pidió perdón a través de una foto?

Aparte del video, Agudelo subió una fotografía en la que se encuentra con B-King. Sin embargo, llamó la atención porque en la descripción le pidió perdón al cantante.

"Perdón si en algo te falle", se interpreta en la foto acompañada de un emoji de corazón roto y otro de corazón con una venda.

B-King
B-King fue hallado sin vida el 17 de septiembre | Foto del Canal RCN.

Stefanía también le hizo un altar a su hermano, confesó que mientras pasan los días más le duele la ausencia y espera que se esclarezca lo que le sucedió en México.

