Murió exparticipante de Miss Universe Jamaica, fue hallada sin vida en su casa

Falleció Tyra Spaulding, la exparticipante de Miss Universe Jamaica a sus 26 años.

¿Qué se sabe de la muerte de Tyra Spaulding?

La joven falleció el martes 23 de septiembre de 2025 luego de que sus familiares la encontraran sin vida en su casa en Kingston, Jamaica esa noche.

La policía del lugar reveló oficialmente que se descartó la posibilidad de que ella misma se haya quitado la vida, pero la razón de su muerte sigue en investigaciones.

Por ahora, están a la espera de los resultados de pruebas forenses que determinen la posible causa del inesperado fallecimiento de la exreina.

Cabe destacar que, días anteriores la exreina había causado gran preocupación entre sus seguidores luego de que a través de su canal de YouTube diera a conocer que estaba luchando contra su salud mental, pues estaba teniendo muchos pensamientos intrusivos.

¿Cómo se anunció la noticia de la muerte de la exparticipante de Miss Universe Jamaica?

La organización de Miss Universe Jamaica compartió un comunicado oficial en el que lamentaron la dolorosa partida de la modelo.

"Lamentamos profundamente la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Era un alma radiante y un ser humano extraordinario. Su luz, gracia, belleza y bondad conmovieron a cada persona que conoció, dejando recuerdos imborrables. Su sonrisa iluminaba cada rincón, brindando calidez y alegría a quienes tuvieron el privilegio de conocerla", escribieron.

Además, detallaron que mantenían en sus oraciones a la familia, amigos y seres queridos de la exreina.

Tras la confirmación de su fallecimiento varios seguidores de la joven en redes sociales expresaron su sentido pésame y dolor por su fallecimiento, destacando lo mucho que la extrañarán y cuánto lamentan que se haya ido tan joven.

¿Quién era Tyra Spaulding?

La joven participó en Miss Universe Jamaica del 2023, donde quedó finalista gracias a su indiscutible belleza y personalidad, pues logró destacar fácilmente en la competencia.

La joven logró capturar la atención de miles de internautas por ser una voz activa de diferentes temas de salud mental, logrando tener una comunidad que la quisiera por ello.