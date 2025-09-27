Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de B-King conmovió con el altar que le hizo tras su partida: "Duele más tu ausencia"

Stefanía Agudelo, hermana de B-King, publicó el espacio que creó para honrar la memoria del fallecido cantante.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Hermana de B-King conmovió con el altar que le hizo tras su partida | Foto del Canal RCN y Freepik.

Hace unos días, se confirmó la noticia de que el cantante Byron Sánchez (B-King) fue hallado sin vida en México, lo mismo sucedió con Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

Una de las personas que estuvo pendiente del paradero de B-King fue su hermana, Stefanía Agudelo, quien en redes sociales pidió ayuda para que se viralizara el caso del artista.

Aunque mantenía la esperanza de ver con vida a su hermano, lamentablemente se informó que el cantante fue encontrado muerto un día después de ser reportado como desaparecido, el pasado 17 de septiembre.

¿Cuál es el mensaje de la hermana de B-King días después de confirmarse la muerte del cantante?

El 22 de septiembre la Fiscalía de México informó que la familia de B-King lo reconoció. Luego de esto, hubo un silencio y poco a poco Stefanía se ha venido pronunciando en las plataformas digitales.

Aunque no es fácil despedir a un hermano, la joven reiteró la importancia de mantener el amor que B-King impartió en su familia.

Entre lo más nuevo, Agudelo volvió a aparecer en redes sociales en donde abrió sus sentimientos, señaló que con el paso de los días el duelo es más complicado y grabó el altar que le hizo al artista del género urbano.

B-King
B-King tuvo un trágico desenlace | Foto del Canal RCN.

"Pasan los días y duele más tu ausencia, bro. Gracias infinitas por el amor, las flores y los mensajes nos han dado fortaleza y consuelo", escribió la hermana del fallecido cantante.

¿Cómo es el altar que Stefanía Agudelo le hizo a B-King?

En cuanto al altar, se puede denotar que es un espacio con distintas flores, velas y dos fotografías de Byron Sánchez.

Además, para honrar su memoria, Stefanía Agudelo agregó en el video la canción llamada Talismán de B-King.

 

B-King arribó a México con la idea de expandir su carrera musical, alcanzó a presentar su show, sin esperar que iba a ser en este territorio donde iba a ser la última vez para demostrar su derecho.

Las autoridades investigan para esclarecer los hechos de qué sucedió con B-King y Regio Clown, pues se trató de un homic1dio.

