Hermana de B-King conmovió con el altar que le hizo tras su partida: "Duele más tu ausencia"
Stefanía Agudelo, hermana de B-King, publicó el espacio que creó para honrar la memoria del fallecido cantante.
Hace unos días, se confirmó la noticia de que el cantante Byron Sánchez (B-King) fue hallado sin vida en México, lo mismo sucedió con Jorge Luis Herrera (Regio Clown).
Una de las personas que estuvo pendiente del paradero de B-King fue su hermana, Stefanía Agudelo, quien en redes sociales pidió ayuda para que se viralizara el caso del artista.
Aunque mantenía la esperanza de ver con vida a su hermano, lamentablemente se informó que el cantante fue encontrado muerto un día después de ser reportado como desaparecido, el pasado 17 de septiembre.
¿Cuál es el mensaje de la hermana de B-King días después de confirmarse la muerte del cantante?
El 22 de septiembre la Fiscalía de México informó que la familia de B-King lo reconoció. Luego de esto, hubo un silencio y poco a poco Stefanía se ha venido pronunciando en las plataformas digitales.
Aunque no es fácil despedir a un hermano, la joven reiteró la importancia de mantener el amor que B-King impartió en su familia.
Entre lo más nuevo, Agudelo volvió a aparecer en redes sociales en donde abrió sus sentimientos, señaló que con el paso de los días el duelo es más complicado y grabó el altar que le hizo al artista del género urbano.
"Pasan los días y duele más tu ausencia, bro. Gracias infinitas por el amor, las flores y los mensajes nos han dado fortaleza y consuelo", escribió la hermana del fallecido cantante.
¿Cómo es el altar que Stefanía Agudelo le hizo a B-King?
En cuanto al altar, se puede denotar que es un espacio con distintas flores, velas y dos fotografías de Byron Sánchez.
Además, para honrar su memoria, Stefanía Agudelo agregó en el video la canción llamada Talismán de B-King.
B-King arribó a México con la idea de expandir su carrera musical, alcanzó a presentar su show, sin esperar que iba a ser en este territorio donde iba a ser la última vez para demostrar su derecho.
Las autoridades investigan para esclarecer los hechos de qué sucedió con B-King y Regio Clown, pues se trató de un homic1dio.