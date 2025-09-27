Marcela Reyes publicó video de cámara de seguridad que mostró su estado tras la muerte de B-King

Una de las noticias que no deja de sorprender es la de la inesperada muerte del cantante Byron Sánchez, conocido como B-King, y el DJ Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada confirmó ruptura con Aida Victoria Merlano, ¿hubo infidelidad?

¿Por qué relacionan a Marcela Reyes con B-King?

Byron y Jorge Luis arribaron a México por temas de trabajo, allí fueron hallados sin vida. Las autoridades del país centroamericano se encuentra trabajando para esclarecer los hechos, mientras que, uno de los nombres que ha llamado el interés es el de la DJ Marcela Reyes, quien es la exesposa de B-King.

Desde especulaciones hasta otras manifestaciones, Marcela Reyes ha sido mencionada en las plataformas digitales. La artista antioqueña se puso a la disposición de las autoridades con el objetivo de que se sepa la verdad de qué le pasó a su exesposo.

Marcela Reyes es la exesposa de B-King | Foto del Canal RCN.

Ante esto, la DJ se había alejado por unos pocos días de las redes sociales, pero recientemente apareció en su perfil de Instagram donde dio detalles de cómo la pasó tras confirmarse que Byron Sánchez falleció.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan desgarrador detalle sobre la desaparición en México de Angie Miller, novia de B-King

¿Cómo la pasó Marcela Reyes tras la muerte de su exesposo, B-King?

Aparte de que mostró que sus amigas le han brindado apoyo, Marcela Reyes dio a conocer que estos días no han sido fáciles para ella, hasta el punto en el que se alejó de todos, incluyendo su propio hijo.

En un video de cámara de seguridad, la DJ reveló que se encerró en la oscuridad de su cuarto y pese a que no quería ver a nadie, su mejor amigo estuvo con ella.

"Me encerré muchos días en mí misma. Alejé a mi madre, a mi hijo... me perdí en la oscuridad y en la soledad. Necesitaba tiempo para digerir todo. Pero entendí que es necesario digerir un abrazo de las personas que te aman. Mi mejor amigo llegó de sorpresa y me dio ese abrazo largo, silencioso y lleno de calma que tanto necesitaba", escribió Marcela Reyes.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia IA reveló las 16 candidatas que pasarían a la gran final de Miss Universe Colombia, el reality

Así las cosas, la DJ rompió el silencio de su estado emocional tras confirmarse la muerte de su exesposo en México. Por el momento, no ha hablado como tal frente a las pantallas.