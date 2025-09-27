Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
IA reveló las 16 candidatas que pasarían a la gran final de Miss Universe Colombia, el reality

La IA lanzó su propia predicción y dio los nombres de las 16 mujeres que llegarán a la final de Miss Universe Colombia, el reality.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
IA reveló las 16 candidatas que pasarían a la gran final de Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

Se acerca la gran final de Miss Universe Colombia, el reality. El domingo 28 de septiembre se conocerá el nombre de la soberana que representará a Colombia en el certamen internacional Miss Universe, cuya sede de este 2025 es en Tailandia.

¿Cuántas participantes pasan a la final de Miss Universe Colombia, el reality?

No todas las participantes de la producción del Canal RCN llegarán a la gran final. La presentadora y productora Claudia Bahamón ha reiterado que 16 mujeres serán las que estarán compitiendo por la corona.

Sin embargo, esa decisión no dependerá únicamente del jurado, conformado por las exreinas de Belleza Valerie Domínguez y Andrea Tovar, junto al diseñador de modas Hernán Zajar, sino que el público y las mismas candidatas tienen el poder.

Jurados Miss Universe Colombia, el reality
Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez, respectivamente | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se elige el Top 16 de Miss Universe Colombia, el reality?

Capítulo tras capítulo del reality, las participantes han venido desenvolviéndose en diferentes pruebas y dependiendo de ello adoptan una posición. Las mujeres que ocupan los primeros cinco puestos pasan directo a la gran final.

Por otro lado, el resto de mujeres serán elegidas por el jurado y por el público, ya que hay votaciones disponibles para apoyar a la candidata favorita.

Dicho eso, son diferentes las posibilidades que tienen las representantes de los distintos departamentos del país para pisar el escenario de la final de Miss Universe Colombia, el reality.

Mientras llega la gala de elección y coronación, la inteligencia artificial (IA) ya hizo su propia predicción y reveló quiénes serían esas 16 mujeres que estarán en la final del formato del Canal RCN.

Miss Universe Colombia, el reality
Algunas participantes de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

¿Quiénes serían las 16 candidatas que pasarían a la gran final de Miss Universe Colombia, el reality?, según la IA

De acuerdo con la IA, aunque no hay una lista oficial pública del Top 16 de candidatas que ya tengan asegurado su cupo para la gran final de Miss Universe Colombia, El Reality, teniendo en cuenta el desempeño, las opiniones, los avances, y otras características, las 16 participantes serían:

  1. Valle del Cauca – Eliana Duque.
  2. Antioquia – Vanessa Pulgarín.
  3. Atlántico – Nayla Piña.
  4. Cauca – Marlyn Dinas.
  5. Risaralda – Ángela Arcila.
  6. Santander – Gloria Mutis.
  7. Cundinamarca – Isabela Córdoba.
  8. Bogotá – Mariana Morales.
  9. Casanare – Dayana Ángulo.
  10. Chocó – Yorladis Gutiérrez.
  11. Magdalena – Sofía Donado.
  12. Córdoba – Lizeth Cueter.
  13. Tolima – Carolina Hernández.
  14. Meta – Ana Tavera.
  15. Quindío – Michel González.
  16. Norte de Santander – Natalia Bayona.

