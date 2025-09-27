Yina Calderón destapó la verdadera razón por la que no ha podido visitar a Epa Colombia

Desde que comenzó el año, el nombre de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha hecho eco en las redes sociales.

¿Qué pasó con Yina Calderón mientras Epa Colombia fue condenada?

A la empresaria de queratinas la condenaron por haber participado en el daño de una estación de TransMilenio, al sur de la capital. Sin embargo, sucedió que en medio de la polémica, su amiga, la también empresaria Yina Calderón, ingresó a La casa de los famosos Colombia.

Cuando salió Yina de La casa de los famosos, quedó conmocionada por lo que le sucedió a Epa Colombia.

Entre lo más nuevo, se reveló que Barrera Rojas llegó a un acuerdo con la empresa de transporte, pero falta la respuesta definitiva de la justicia para saber si recupera o no su libertad.

Epa Colombia busca la casa por cárcel | Foto del Canal RCN.

Entre tanto, es el momento en el que Yina Calderón no ha podido visitar a su amiga, ni en la cárcel, ni en la Escuela de Carabineros de Bogotá, así que la polémica influencer estuvo en el programa 'Qué hay pa' dañar' del Canal RCN y habló sobre Epa Colombia.

¿Por qué Yina Calderón no ha podido visitar a Epa Colombia?

Lo primero que comentó la influenciadora es que puede que cuando Epa Colombia recupere la libertad le hagan una telenovela. Además, recordó que habían quedado que una ingresaba a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y la otra a la tercera.

Sin embargo, luego contestó por qué no ha podido visitarla y verla frente a frente.

Yina Calderón extraña a Epa Colombia | Foto del Canal RCN.

"No, yo no la he podido visitar. Les voy a decir a la gente la verdad, yo creo que la visita mía no se ha dado por el hecho de ser yo una figura tan polémica, no es porque ella no me quiera o no es porque yo no quiera ir, sino que es porque simplemente mi presencia puede traerle problemas", confesó Calderón.

A renglón seguido, indicó que no es que ella vaya a hacer algo malo si visita a Epa Colombia, pero puede que se gesten malentendidos. Por lo tanto, cree que por prudencia es mejor que las cosas estén así.