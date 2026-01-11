Karol G se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez, ¿qué dijo?

En horas de la tarde del sábado 10 de enero, Colombia se visitó del luto al confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez , quien perdió la vida en un accidente aéreo.

De acuerdo con lo mencionado por sus conocidos, el artista tenía más compromisos laborales, por lo que viajaría desde Boyacá hasta Antioquia para cumplir con sus responsabilidades.

¿Qué le pasó a la aeronave donde falleció Yeison Jiménez?

Según los cuerpos de socorro y las autoridades de la nación y de Boyacá, se está investigando cuál fue la causa principal del accidente aéreo en donde falleció Yeison Jiménez.

En las últimas horas antes de su partida, el artista habría revelado lo feliz que había sido en su último show dado en Málaga, Santander.

Al parecer, la avióneta no había logrado el ascenso requerido para poder volar y al chocar sobre la pista en Paipa, esta se consumió en llamas destrozándose casi en su totalidad.

Karol G despidió a Yeison Jiménez con una imagen que conmovió a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

¿Yeison Jiménez predijo su muerte?

El cantante ya había anunciado que se retiraba de los escenarios porque “quería descansar” ya que había trabajado mucho desde los 13 años y por eso se habría prometido tomarse su tiempo.

Estas palabras las dijo Yeison en medio de una presentación, en donde confesó que a sus “35 años iba a descansar un poco”.

Por otro lado, a los pocos minutos de confirmarse su fallecimiento, salieron a la luz entrevistas de Jiménez confesando que en tres diferentes oportunidades había soñado que moría en medio de un accidente aéreo.

¿Cómo se despidió Karol G de Yeison Jiménez?

Sin duda, la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez sacudió a todo el país, e incluso de quienes no eran sus fanáticos, pues el artista solo tenía 34 años y muchos sueños por cumplir.

Por esto mismo, muchos de sus colegas se pronunciaron ante su muerte, lamentando profundamente lo sucedido.

En el caso de sus amigos más cercanos como Pipe Bueno, Alzate, Pasabordo, Luis Alfonso y entre otros, se vieron realmente conmovidos por su partida.

Por otro lado, figuras públicas colombianas como Blessd, Greeicy, Aida Victoria Merlano y Karol G, no dejaron pasar por alto la triste noticia.

En el caso de Karol G, la paisa compartió una foto del cantante en blanco y negro y le agregó dos emojis: un corazón blanco y una paloma.

Pues la artista sabe el riesgo que corren los cantantes al viajar tanto, ya que ella confesó en su documental en Netflix que, en uno de sus viajes de trabajo, temió por su vida y la de su familia, ya que tuvieron que aterrizar de emergencia por una falla en su aeronave.