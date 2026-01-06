Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estos son los extravagantes peces que tiene Blessd en su mansión y que valen una millonada

Blessd reveló en el stream de Westcol la millonada que cuestan los peces de su estanque, un lujo que sorprendió en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Blessd sorprende a sus seguidores.
Blessd sorprende a sus seguidores al revelar el precio de los peces que tiene en su mansión. (Foto de Blessd - Rodrigo Varela/AFP) (Foto del pez Freepik)

El cantante de reguetón Blessd impresionó a sus seguidores al confesar el precio de los peces que tiene en el estanque de su casa.

Blessd genera revuelo.
Blessd genera revuelo al mostrar peces de 7 millones de pesos. (Foto de Blessd - Jose R. Madera/AFP)

Ayer Blessd tuvo un en vivo junto a Westcol cuya temática era la mansión del cantante.

¿Cuánto cuestan los peces que Blessd tiene en su casa?

Durante la transmisión, el streamer y el cantante se acercaron al estanque, pero lo que sorprendió fue cuando Westcol le preguntó a Blessd que cuánto costaban los peces.

Blessd le pregunta a uno de los integrantes de su equipo, ya que no está muy seguro del precio y no quiere hablar por hablar; el ayudante de Blessd revela que algunos peces tienen un precio estimado entre los cuatro y los siete millones de pesos.

Westcol queda tan impresionado que compara al pez con una moto, diciendo que es como tener un vehículo nadando por el precio que tiene.

El clip se volvió viral y generó una ola de reacciones entre los internautas que opinaron que es un gusto muy ostentoso.

“Una moto ahí nadando”, expresó Westcol.

Además, durante el recorrido, Blessd y Westcol aprovecharon para hablar de temas personales.

Blessd mencionó a Aida Victoria Merlano, expareja de Westcol. Blessd hizo referencia a ella en tono de broma, asegurando que ya podía mencionarla porque su amigo estaba tranquilo con el tema.

Sin embargo, Westcol respondió que ese nombre no debía repetirse y que incluso si se decía tres veces seguidas aparecía como un ente, lo que generó risas y comentarios entre los espectadores.

Asimismo, Blessd mostró su colección de camisetas de fútbol, un tesoro para los fanáticos del deporte.

Entre las piezas destacaban camisetas de figuras como David Beckham, Kylian Mbappé, Vinicius, Ronaldinho y hasta del colombiano Dayro Moreno.

¿Qué dijo Blessd en su stream junto a Westcol sobre su altercado con Feid?

Otro de los temas que Blessd abordó fue su enfrentamiento con el cantante Feid durante la Copa América en Estados Unidos.

Según relató, todo comenzó con un cruce físico, aunque no dio demasiados detalles, dejó entrever que se trató de desacuerdos personales y profesionales.

En redes sociales, algunos seguidores especularon que la amistad de Blessd con Anuel AA, expareja de Karol G, pudo haber influido en el altercado.

Blessd habla sobre su altercado con Feid.
Blessd habla sobre su altercado con Feid en la copa América. (Foto de Blessd - Franck Fife/AFP) (Foto del pez Freepik)
