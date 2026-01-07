Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez conmueve al mostrar el último momento con su hija antes de La casa de los famosos

Manuela Gómez compartió un emotivo momento junto a su hija antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela Gómez de paseo con su hija al zoológico antes de La casa de los famosos Colombia
Manuela Gómez protagoniza tierna despedida con su hija antes del inicio de La casa de los Famosos. (Foto: Canal RCN)

Quedan pocos días para que inicie la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y varios de sus habitantes ya se alistan para esta nueva etapa. Una de ellas es Manuela Gómez, quien decidió pasar tiempo de calidad con su pequeña hija antes de ingresar al reality de convivencia.

¿Cómo fue la despedida de Manuela Gómez antes de ingresar al reality?

Para despedirse de Samantha, su hija de aproximadamente año y medio de edad, la influencer sorprendió al compartir un video en el que se le ve disfrutando de un espacio exclusivo para ambas.

En el clip, Manuela recopiló varios momentos especiales que vivió junto a su hija durante una visita a un zoológico. En las imágenes se le observa en su rol de mamá, mientras la pequeña reconoce y observa con curiosidad a los animales del lugar.

Al compartir el video, la creadora de contenido escribió: “Acompáñame a un viaje con mi bebé Samantha antes de entrar a La casa de los famosos Colombia”, junto con un emoji de carita de casi llorar.

Manuela Gómez de paseo con su hija al zoológico antes de La casa de los famosos Colombia
La influencer ha expresado en anteriores ocasiones que su hija es lo mejor que le ha pasado en la vida, por lo que no oculta lo difícil que será separarse de ella, especialmente al no conocer con exactitud cuánto tiempo permanecerá dentro del reality.

¿Qué reacciones generó el video de Manuela Gómez junto a su hija Samantha?

Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de ‘me gusta’ y comentarios, en los que muchos seguidores elogiaron tanto a la bebé como a Manuela por su faceta como madre.

La empresaria e influencer fue la primera participante confirmada por el Jefe para la esperada temporada, la cual desde ya está dando de qué hablar, y desde ese momento Manuela ha expresado en varias ocasiones lo difícil que ha sido para ella este proceso de separación.

Y es que Manuela Gómez ha mostrado su emoción por ser una de las habitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que dará inicio el próximo lunes 12 de enero a las 8:00 de la noche por el Canal RCN.

