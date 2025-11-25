Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Julián Zuluaga se pronunció tras la FINAL de MasterChef: ¿cuándo se elegirá a la ganadora?

Hoy es la final de MasterChef Celebrity y Julián Zuluaga no dudó en compartir su opinión tras el apoyo a sus compañeras. Esto dijo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Julián Zuluaga se pronunció tras la FINAL de MasterChef: ¿cuándo se elegirá a la ganadora?
¿Qué dijo Julián Zuluaga tras asistir a la final de MasterChef? | Fotos: Canal RCN

Se acerca la final de MasterChef Celebrity 2025, una producción del Canal RCN, en el que Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, demostrarán sus habilidades de alta cocina para cautivar al jurado y saber quién merece ganar la competencia.

Además, el pasado 24 de noviembre, se llevó a cabo la primera parte del reto de eliminación en el que las finalistas tuvieron la oportunidad de contar con la presencia de exparticipantes y, también, de allegados.

Entre los exparticipantes que más acaparó la atención por parte de los televidentes fue Julián Zuluaga, quien construyó un lazo especial con varias de las finalistas, pues las presumió en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Julián Zuluaga tras asistir a la final de MasterChef Celebrity?

Es clave mencionar que Julián Zuluaga se ha convertido en una de las nuevas promesas de la actuación colombiana al participar en importantes producciones del país y una de ellas, en las que ganó un importante recibimiento, fue ‘Darío Gómez’, del Canal RCN.

Julián Zuluaga se pronunció tras la FINAL de MasterChef: ¿cuándo se elegirá a la ganadora?
¿Qué dijo Julián Zuluaga tras conocer a las finalistas de MasterChef? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Julián no solo se ha destacado por tener una gran habilidad a nivel artístico, sino que también por su desempeño en hacer parte de uno de los participantes de MasterChef Celebrity.

Así que compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 72 mil seguidores, una emotiva publicación al asistir al reto de eliminación para apoyar a sus compañeras. En la descripción de la publicación anunció en las siguientes palabras:

“Volver a ver a esta gente bella y ver cocinar a estas Diosas de la cocina es un regalo para la vida. Sin duda merecen todo lo que han logrado, un honor y un placer haber coincidido en este viaje que esta noche termina. Todo el amor para ustedes”, agregó Julián Zuluaga.

Artículos relacionados

En las fotografías se evidencia que el actor aprovechó la oportunidad para brindarle su apoyo incondicional a las celebridades, con quienes construyó un lazo especial.

¿Dónde y cuándo se sabrá quién ganará MasterChef Celebrity 2025?

La ganadora de MasterChef Celebrity 2025 se conocerá este martes 25 de noviembre a las 8 p. m. por el Canal RCN.

Julián Zuluaga se pronunció tras la FINAL de MasterChef: ¿cuándo se elegirá a la ganadora?
¿Quiénes son las finalistas de MasterChef Celebrity? | Foto: Canal RCN

Después de la final, el 26 de noviembre a las 8 p. m., se estrenará La Sustituta, la nueva producción que buscará cautivar a la audiencia con su historia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás de Zubiría, Belén Alonso, Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

La IA dice qué calificaría cada chef jurado para elegir a la ganadora de MasterChef Celebrity 2025

Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch; cada chef tiene su propia forma de decidir en la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity.

Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi dio detalles de su menú para la GRAN FINAL de MasterChef: pidió que la acompañen

Violeta Bergonzi celebró parte del inicio de la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity, a la vez que se refirió a lo que va a preparar.

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló la probabilidad que tiene cada finalista para ganar MasterChef Celebrity 2025: porcentajes

La IA tuvo en cuenta el desempeño, la trayectoria y la narrativa para darle un porcentaje a cada finalista de MasterChef Celebrity 2025.

Lo más superlike

Los primeros reclamos de El Flaco Solórzano a Lorena Altamirano salen a la luz Fernando Solórzano

La casa de los famosos: Lorena Altamirano reveló los primeros reclamos de El Flaco Solórzano

Lorena Altamirano reveló los primeros reclamos de El Flaco Solórzano sobre su posible participación en La casa de los famosos Colombia.

¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico Talento nacional

¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn

Rituales para recibir diciembre Navidad

Los mejores rituales para recibir diciembre y obtener prosperidad, según la IA

Ryan Castro reaccionó a un fan. Ryan Castro

VIDEO: Así fue la reacción de Ryan Castro cuando un niño se le subió al escenario en plena presentación