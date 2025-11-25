Julián Zuluaga se pronunció tras la FINAL de MasterChef: ¿cuándo se elegirá a la ganadora?

Se acerca la final de MasterChef Celebrity 2025, una producción del Canal RCN, en el que Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, demostrarán sus habilidades de alta cocina para cautivar al jurado y saber quién merece ganar la competencia.

Además, el pasado 24 de noviembre, se llevó a cabo la primera parte del reto de eliminación en el que las finalistas tuvieron la oportunidad de contar con la presencia de exparticipantes y, también, de allegados.

Entre los exparticipantes que más acaparó la atención por parte de los televidentes fue Julián Zuluaga, quien construyó un lazo especial con varias de las finalistas, pues las presumió en sus redes sociales.

¿Qué dijo Julián Zuluaga tras asistir a la final de MasterChef Celebrity?

Es clave mencionar que Julián Zuluaga se ha convertido en una de las nuevas promesas de la actuación colombiana al participar en importantes producciones del país y una de ellas, en las que ganó un importante recibimiento, fue ‘Darío Gómez’, del Canal RCN.

¿Qué dijo Julián Zuluaga tras conocer a las finalistas de MasterChef? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Julián no solo se ha destacado por tener una gran habilidad a nivel artístico, sino que también por su desempeño en hacer parte de uno de los participantes de MasterChef Celebrity.

Así que compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 72 mil seguidores, una emotiva publicación al asistir al reto de eliminación para apoyar a sus compañeras. En la descripción de la publicación anunció en las siguientes palabras:

“Volver a ver a esta gente bella y ver cocinar a estas Diosas de la cocina es un regalo para la vida. Sin duda merecen todo lo que han logrado, un honor y un placer haber coincidido en este viaje que esta noche termina. Todo el amor para ustedes”, agregó Julián Zuluaga.

En las fotografías se evidencia que el actor aprovechó la oportunidad para brindarle su apoyo incondicional a las celebridades, con quienes construyó un lazo especial.

¿Dónde y cuándo se sabrá quién ganará MasterChef Celebrity 2025?

La ganadora de MasterChef Celebrity 2025 se conocerá este martes 25 de noviembre a las 8 p. m. por el Canal RCN.

¿Quiénes son las finalistas de MasterChef Celebrity? | Foto: Canal RCN

Después de la final, el 26 de noviembre a las 8 p. m., se estrenará La Sustituta, la nueva producción que buscará cautivar a la audiencia con su historia.