Estos eran los precios del exclusivo salón del fallecido estilista de Ángela Aguilar

El pasado lunes 29 de septiembre, se confirmó el trágico hecho que cobró la vida del reconocido estilista mexicano.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY.
Falleció el Micky Hair, el estilista personal de Ángela Aguilar. Foto | Arturo Holmes.

El fallecimiento de Miguel Ángel de la Mora Larios, quien era conocido como Micky Hair, continúan siendo tema de conversación, pues su muerte ha generado conmoción entre importantes figuras, como Ángela Aguilar, quien se pronunció en las últimas horas.

¿Qué le pasó Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar que falleció?

Miguel Ángel de la Mora, fue 4ses1nado el pasado lunes 19 de septiembre justo al frente de su salón de belleza que se encuentra ubicado en Polanco, Ciudad de México, quien, según lo informaron medios locales fue 4t4cado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

Luego de que se confirmara este trágico hecho, han salido a la luz detalles de los servicios que el estilista ofrecía en este lugar, y no solo eso, sino también los excéntricos valores, pues es considerado como uno de los sitios más exclusivos de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de una usuaria en redes sociales, en un principio cotizó un procedimiento en su cabello por un valor de 70 mil pesos mexicanos, sin embargo, la cifra final fue de 118 mil. Así mismo, otra mujer reveló que por un procedimiento en el cabello le cobraban 100 mil pesos.

¿Cuáles eran los precios de los servicios en el salón del estilista Micky Hair, recientemente 4ses1nado?

Así mismo, se conoció recientemente que, incluso servicios más sencillos como un corte de pelo podría tener un valor superior a los mil pesos. Otro de los datos que también llamó la atención, es que las bebidas que ofrece el lugar, tendrían un precio extra a los 200 pesos.

Angela Aguilar llega a la ceremonia de los Premios Platino al cine iberoamericano en el hotel Xcaret de Playa del Carmen, México.
Los elevados precios del salón del estilista personal de Ángela Aguilar que falleció Foto | Carl de Souza.

Cabe señalar que el salón se encuentra ubicado en una de las zonas más famosas de la ciudad, además, cuenta con acabados de lujo, espacios como spa y todo tipo de servicios pensados para ofrecer una experiencia muy exclusiva, tanto así que la misma Ángela Aguilar era una de las celebridades que acudía al talento del fallecido estilista.

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center de Miami
Autoridades investigan la muerte del estilista de Ángela Aguilar. Foto | Giorgio Viera.

Por ahora, lo que se sabe es que las autoridades del país Azteca continúan con las investigaciones para hallar a los responsables de este lamentable suceso.

