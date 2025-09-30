Así presumió Maluma a su hija en redes: "Hoy salimos a cenar"

La vida de Maluma ha dado un giro que sus seguidores han seguido con entusiasmo, su rol como padre. El cantante colombiano ha acostumbrado a los escenarios y a los reflectores de la fama. Ahora comparte con orgullo de una faceta más privada y humana.

¿Cómo vive Maluma la paternidad junto a Paris?

En redes sociales, muestro recientemente un episodio familiar en el que, como a millones disfrutando de la compañía de su hija París y su esposa susana Gómez en un ambiente que mezcla celebración y ambiente playero.

Desde el nacimiento de París, mal humano, ha ocultado lo que significa para él convertirse en padre, y cada publicación, cada gesto refleja la alegría y el compromiso que siente con esa nueva etapa de su vida.

El Cantante compartió imágenes de las que aparece con su hija en brazos, disfrutando de unas vacaciones en la playa, una escena en un carrito playero, que mostraba con naturalidad un día en familia para él, dejando de lado por un momento el ritmo acelerado de su carrera artística.

¿Qué detalles reveló Maluma en redes sociales?

Lo que más llamó la atención, fue la conexión con la pequeña, quien se ha convertido en inspiración más grande de Maluma y sus seguidores, no sólo percibieron con las fotos, sino que también destacaron la emoción genuina que transmite al mostrar su rol como padre.

Maluma revela cómo quiere impactar la vida de su hija París y su nuevo proyecto con Verizon. (Foto: AFP)

Además de las imágenes Maluma escribió en la publicación un mensaje que dejó la expectativa abierta a nuevos proyectos o metas para el artista, incluso algunos de sus fans no dudaron en preguntarse si además de los momentos personales, estaré insinuando novedades en el terreno profesional.

¿Se vienen nuevos proyectos para Maluma en medio de su vida familiar?

El misterio que dejaron sus palabras generó especulaciones entre los seguidores que creen que prepara un nuevo lanzamiento musical, inspirado en esta etapa de paternidad y otros piensan que podría estar vinculado a proyectos más personales.

Maluma, Susana y Paris: la foto familiar que enloqueció a millones en redes (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

Los ciertos que Maluma ha demostrado que su vida familiar no lo aleja del arte, sino que lo otorga una fuente distinta inspiración, pues no sólo es un icono de la música urbana, sino también un hombre que a través de las redes sociales ha celebrado cada instante con quienes ama, en este caso, su pareja y su hija París.