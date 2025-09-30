Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ángela Aguilar se pronunció tras la muerte de su estilista: “Qué duro aceptar que no estás”

El estilista de Ángela Aguilar fue hallado sin vida en graves condiciones y la cantante rompió el silencio tras su muerte.

¿Qué dijo Ángela Aguilar tras la muerte de su estilista? | AFP: Romain Maurice y Freepik

En las últimas horas, México se viste de luto tras conocerse la noticia de la trágica muerte en la que falleció el reconocido estilista Miguel Ángel de la Mora, quien trabajó con reconocidas celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os.

¿Qué dijo Ángela Aguilar tras enterarse de la muerte de su estilista?

Cabe destacar que Ángela Aguilar no solo ha acaparado la atención mediática en los últimos meses por la relación que tiene con el cantante Christian Nodal, sino que también, al cautivar a sus seguidores con sus auténticos looks, los cuales eran elaborados por su estilista fallecido Miguel Ángel de la Mora.

Tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel de la Mora, según revelaron fuentes internacionales mexicanas, Ángela Aguilar compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores, unas desalentadoras palabras en las que se pronunció al respecto:

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo, nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí, incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran”, añadió Ángela Aguilar.

Con base en estas palabras, Ángela manifestó la gran melancolía que sintió al enterarse de la muerte del estilista, quien además de mejorar su imagen, la acompañó en los momentos en que sintió inseguridad:

Esto dijo Ángela Aguilar tras la muerte de su estilista. | AFP: Ángela Quicler

“Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante. Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, agregó la cantante mexicana.

¿Cuál fue la causa de la muerte del estilista de Ángela Aguilar?

Según lo han revelado medios de comunicación mexicanos, en la noche del pasado 29 de septiembre, el estilista Miguel Ángel de la Mora, o también conocido como Micky Hair, fue hallado sin vida en Ciudad de México.

¿Cómo falleció el estilista de Ángela Aguilar? | Foto: Freepik

Tal como lo han revelado las autoridades mexicanas, se estima que fue atac#d# por parte de unos hombres que se transportaban en motocicleta, se ha evidenciado que at3ntar#n en su contra frente a su establecimiento. Por el momento, se conocen que siguen en las respectivas investigaciones del caso.

