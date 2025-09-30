Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de B-King deja mensaje momentos antes de recibir el cuerpo del cantante

La hermana de B-King mostró los conmovedores obsequios que recibió en este difícil momento para ella y su familia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Hermana de B-King tras muerte del cantante
Hermana de B-King se muestra muy nostálgica/Canal RCN

Stefanía Agudelo, hermana del fallecido cantante B-King, compartió sentidas palabras momentos antes de que el cuerpo del artista llegue a Colombia.

¿Qué dijo Stefanía Agudelo tras su pronta despedida a B-King?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 180 mil seguidores, compartió una imagen en la que mostró algunos de los obsequios que ha recibido de sus seres queridos tras el difícil momento que atraviesa por la dolorosa muerte del artista.

Recordemos que, el cantante viajó a México a promocionar su música y luego fue hallado sin vida tras varios días de haber estado desaparecido.

Se desconocen las razones por las que fue asesin*do, por lo que, lo sucedido se encuentra bajo investigaciones de las autoridades correspondientes.

En la publicación de Stefanía se ven varios ramos de flores con tarjetas en las que les dan el sentido pésame y les demuestran todo su apoyo en este momento tan complejo al tenerlo que despedir.

"Llevando este proceso, sanando y resignándome. Gracias por tanto amor", escribió la mujer.

¿Cuándo serán honras fúnebres de B-King?

La hermana del cantante confesó a Noticias RCN que el cuerpo del cantante llegará a Colombia este 30 de septiembre y su sepelio se llevará a cabo en Medellín, ciudad donde residen.

Por el momento, miles de fanáticos del cantante siguen llenándola de mensajes de cariño y condolencias tras la lamentable partida del artista.

Por su parte, la Dj Marcela Reyes, expareja del cantante, recientemente reapareció en sus redes sociales agradeciendo a sus fanáticos por todo el amor que le han manifestado en medio de esta situación y señalando que debe retomar su trabajo debido a que no solo su familia depende de ella, sino varios empleados.

La empresaria ha revelado que no han sido días fáciles para ella no solo por el dolor que tiene tras la muerte de B-King, sino por los señalamientos que ha recibido al respecto, los cuales ella enfrentó pidiendo a las entidades correspondientes investigar los hechos aclarando que ella no piensa cargar con una responsabilidad que no le corresponde.

