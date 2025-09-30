Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicole Kidman y Keith Urban confirman su separación tras casi dos décadas de matrimonio

Nicole Kidman y Keith Urban confirman su separación, poniendo fin a una de las relaciones más admiradas de Hollywood.

Proyectos que mantienen activos a Nicole Kidman y Keith Urban
¿Cuáles son los proyectos vigentes de Nicole Kidman y Keith Urban? / (Foto de AFP)

Después de casi dos décadas de matrimonio, la separación de Nicole Kidman y Keith Urban marca el final de una de las historias de amor más seguidas en Hollywood. Durante este tiempo su vida familiar, proyectos profesionales y momentos que los convirtieron en una de las parejas más admiradas de la industria.

¿Cómo se desarrolló la relación entre Nicole Kidman y Keith Urban?

Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron en 2005 y al año siguiente celebraron su boda en Sídney, Australia. La ceremonia reunió a más de 200 invitados, entre ellos reconocidos actores como Naomi Watts, Renée Zellweger y Russell Crowe.

Desde entonces, la pareja mantuvo un perfil discreto, evitando convertir su relación en objeto de exposición mediática.

Fin de la relación entre Nicole Kidman y Keith Urban
La relación entre Nicole Kidman y Keith Urban llega a su fin / (Foto de AFP)

En 2008 nació su primera hija, Sunday Rose, y en 2010 llegó Faith Margaret. La familia se estableció en Nashville, ciudad clave en la carrera musical de Urban y en la vida cotidiana de la pareja.

A pesar de mantener la privacidad, su historia siempre fue seguida de cerca por los medios y el público, debido a la proyección internacional de ambos artistas.

¿Qué factores influyeron en la separación de Nicole Kidman y Keith Urban?

Según medios internacionales, la separación no fue inesperada, pues existían señales previas de distanciamiento.

La última aparición pública de la pareja ocurrió en junio de este año, durante un partido en Nashville. En esa misma fecha celebraron su aniversario, pero solo Kidman compartió una publicación conmemorativa, lo que generó especulaciones entre sus seguidores.

Fuentes cercanas señalan que desde el verano vivían en casas separadas. Urban habría tomado la decisión de mudarse definitivamente, mientras Kidman buscaba mantener la relación con apoyo de su familia.

Sus apretadas agendas también habrían contribuido al desgaste: mientras la actriz filmaba en Londres, el cantante se encontraba de gira.

Otros episodios recordados por internautas incluyen la rehabilitación de Urban poco después de casarse y recientes tensiones por escenas de la actriz en sus proyectos cinematográficos. Sin embargo, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones directas sobre los motivos.

¿Qué proyectos mantienen activos a Nicole Kidman y Keith Urban?

Los compromisos laborales de ambos artistas han sido constantes y, según los reportes internacionales, habrían contribuido a la distancia en la pareja.

La actriz protagoniza la serie Scarpetta, rueda la secuela Practical Magic 2 y estrenó el thriller Babygirl, además de la segunda temporada de Nine Perfect Strangers, donde también es productora ejecutiva.

Proyectos que mantienen activos a Nicole Kidman y Keith Urban
¿Cuáles son los proyectos vigentes de Nicole Kidman y Keith Urban? / (Foto de AFP)

Keith Urban, por su parte, atraviesa un momento destacado en su carrera musical. El cantante de country lanzó recientemente su álbum HIGH y se encuentra inmerso en la gira mundial High and Alive World Tour, que recorrerá Estados Unidos y otros países hasta 2026. La magnitud de este proyecto refuerza su vigencia en la industria musical.

La separación de Nicole Kidman y Keith Urban no fue anunciada mediante un comunicado conjunto ni con declaraciones públicas de los artistas.

La confirmación llegó a través de medios como TMZ y People, que dieron a conocer la noticia basándose en testimonios de fuentes cercanas y anónimas al entorno de la pareja.

