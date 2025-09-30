Yina Calderón fue sorprendida con romántico detalle y así reaccionó

Yina Calderón, nuevamente sorprendió en redes sociales al hacer la inesperada revelación de un romántico regalo que recibió y que no dudó en presumir a través de redes sociales.

¿Cuál fue el romántico regalo que Yina Calderón recibió en las últimas horas?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido ha construido una comunidad de millones de seguidores, una vez más llamó la atención, pero esta vez no por cuenta de su contenido habitual, sino porque quiso mostrar el cariño que recibe por parte de su fandom.

“Miren lo que me mandan mis seguidoras desde Estados Unidos mi amor que no es lo mismo, qué ternura, qué derroche de amor”, fueron las palabras que la creadora digital.

Este fue el regalo que Yina Calderón recibió recientemente. Foto | Canal RCN.

Mientras hablaba con sus seguidores por medio de sus historias, Calderón dejó ver con detalle el obsequio que recibió: un enorme ramo de rosas y una orquídea.

¿Qué dijo Yina Calderón tras ser sorprendida con un ramo de rosas?

Allí, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, aprovechó para enviar un amoroso mensaje a “Vivi”, quien, según lo comentó fue la encargada de hacerle llegar este regalo.

“Vivi gracias, gracias a toda la gente que se toma el trabajo de enviar este tipo de detalles, gracias Vivi, te quiero de verdad, y espero conocerte muy pronto, espero vengas a Colombia pa’ pegarnos una b0rracher4”, dijo.

Sin duda, un gesto que deja ver el cariño de los internautas hacia la también empresaria de fajas, quien pese a ser una mujer controversial por sus diversas opiniones, cuenta con una sólida comunidad que siempre la apoya en cada uno de sus proyectos.

Yina Calderón fue sorprendida con romántico regalo. Foto | Canal RCN.

Recientemente, la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN, inauguró su programa ‘Escándalo TV’, un formato que es transmitido por YouTube y TikTok en donde, como su nombre lo indica, se encarga de abordar los diferentes temas mediáticos de la farándula colombiana.

Por ahora, la influenciadora se prepara para lo que será su enfrentamiento el próximo 18 de octubre contra Andrea Valdiri,a quien espera vencer en el ring e boxeo luego de varios meses de intenso entrenamiento físico.