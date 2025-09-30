Mánager de B-King sacó a la luz video del artista con un policía antes de su muerte

Ha pasado una semana desde que confirmó el fallecimiento de los artistas Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), quienes desaparecieron y fueron asesin*dos en México.

¿Cuál fue el video que compartió el mánager de B-King que lo mostró antes de su fallecimiento?

La muerte de los dos artistas conmocionó al mundo del espectáculo ya que se habían compartido cientos de mensajes para hallarlos con vida tras ser reportados como desaparecidos.

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King ha sido una de las personas ha compartido nuevos detalles del caso y también recuerdos de momentos previos que vivió junto al artista antes de su trágica muerte.

En la jornada del 30 de septiembre el mánager de B-King decidió sacar a la luz un emotivo video que tenía del artista del día que se encontraban promocionando uno de sus últimos lanzamientos en las calles de Medellín.

En el audiovisual se ve cuando B-King quien lleva un bafle en su mano decide presentarle su nuevo sencillo a un oficial de policía que estaba en la calle.

En este video nos fuimos para la 70, la zona de la feria de las flores a promocionar la canción #COMOYO, él me manifestaba su felicidad con todo lo que estábamos haciendo.

¿Cuál fue la petición que hizo el mánager de B-King junto al revelador video suyo?

Junto al video, Juan Camilo Gallego compartió un estremecedor mensaje en el que expresó su dolor e incredulidad por lo que le pasó al artista.

El mánager aseguró que todavía no podía creer que el artista ya no estuviera en este plano terrenal y que muchas veces se acuesta con la ilusión que sea solo una pesadilla.

Hoy sigo preguntándome porque Dios me pone esta prueba tan grande, hoy me levanté pensando que todo era un sueño, pero no, es la cruel realidad de una sociedad que no respeta la vida de nadie.

Juan Camilo aprovechó su mensaje para pedirle al presidente de Colombia y la presidenta de México que no olviden el caso de los artistas y que espera pronto tener nuevas respuestas sobre lo que les pasó.

Hago un llamado a las autoridades mexicanas y colombianas para que a través de los Gobiernos de Claudia Shein y Gustavo Petro puedan esclarecer los hechos sucedidos con B-King y Regio Clown.

Mánager de B-King desempolvó video del artista antes de su fallecimiento. (Foto Canal RCN).

¿Qué novedades hay en el caso de B-King y Regio Clown?

En la jornada del 30 de septiembre, el primo de Bayron Sánchez, Steven Salazar, estuvo conversando con el matutino del Canal RCN, Buen día, Colombia sobre el caso de su familiar.

Steven reveló que su familia sigue en 'shock' y tratando de llevar el dolor que les dejó la partida de B-King, por lo que todos se están acompañando en este momento.

Frente a la investigación aseguró que las autoridades pertinentes están en esa labor y que hasta el momento no les han dado novedades de lo que pudo pasar con el cantante.

"Ahora estamos más enfocados en afrontar esto como familia, en apoyarnos más allá. La investigación creo que saldrá en algún momento guiada por la luz de Byron, en este momento tengo poca información y llegará en su momento".