Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mánager de B-King sacó a la luz video del artista con un policía antes de su muerte

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, compartió curioso video del artista antes de su fallecimiento e hizo petición especial: "Es la cruel realidad".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mánager de B-King desempolvó video de él con un policía
Mánager de B-King compartió el recuerdo del artista. (Foto Canal RCN)

Ha pasado una semana desde que confirmó el fallecimiento de los artistas Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), quienes desaparecieron y fueron asesin*dos en México.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que compartió el mánager de B-King que lo mostró antes de su fallecimiento?

La muerte de los dos artistas conmocionó al mundo del espectáculo ya que se habían compartido cientos de mensajes para hallarlos con vida tras ser reportados como desaparecidos.

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King ha sido una de las personas ha compartido nuevos detalles del caso y también recuerdos de momentos previos que vivió junto al artista antes de su trágica muerte.

En la jornada del 30 de septiembre el mánager de B-King decidió sacar a la luz un emotivo video que tenía del artista del día que se encontraban promocionando uno de sus últimos lanzamientos en las calles de Medellín.

En el audiovisual se ve cuando B-King quien lleva un bafle en su mano decide presentarle su nuevo sencillo a un oficial de policía que estaba en la calle.

En este video nos fuimos para la 70, la zona de la feria de las flores a promocionar la canción #COMOYO, él me manifestaba su felicidad con todo lo que estábamos haciendo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la petición que hizo el mánager de B-King junto al revelador video suyo?

Junto al video, Juan Camilo Gallego compartió un estremecedor mensaje en el que expresó su dolor e incredulidad por lo que le pasó al artista.

El mánager aseguró que todavía no podía creer que el artista ya no estuviera en este plano terrenal y que muchas veces se acuesta con la ilusión que sea solo una pesadilla.

Hoy sigo preguntándome porque Dios me pone esta prueba tan grande, hoy me levanté pensando que todo era un sueño, pero no, es la cruel realidad de una sociedad que no respeta la vida de nadie.

Juan Camilo aprovechó su mensaje para pedirle al presidente de Colombia y la presidenta de México que no olviden el caso de los artistas y que espera pronto tener nuevas respuestas sobre lo que les pasó.

Hago un llamado a las autoridades mexicanas y colombianas para que a través de los Gobiernos de Claudia Shein y Gustavo Petro puedan esclarecer los hechos sucedidos con B-King y Regio Clown.

Hermana de B-King habló claro sobre las supuestas amenazas tras su partida
Mánager de B-King desempolvó video del artista antes de su fallecimiento. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Qué novedades hay en el caso de B-King y Regio Clown?

En la jornada del 30 de septiembre, el primo de Bayron Sánchez, Steven Salazar, estuvo conversando con el matutino del Canal RCN, Buen día, Colombia sobre el caso de su familiar.

Steven reveló que su familia sigue en 'shock' y tratando de llevar el dolor que les dejó la partida de B-King, por lo que todos se están acompañando en este momento.

Frente a la investigación aseguró que las autoridades pertinentes están en esa labor y que hasta el momento no les han dado novedades de lo que pudo pasar con el cantante.

"Ahora estamos más enfocados en afrontar esto como familia, en apoyarnos más allá. La investigación creo que saldrá en algún momento guiada por la luz de Byron, en este momento tengo poca información y llegará en su momento".

Hermana de B-King compartió un emotivo recuerdo con el artista tras su fallecimiento.
Primo de B-King reveló nuevos detalles de su fallecimiento. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón fue sorprendida con romántico detalle y así reaccionó

A través de su cuenta de Instagram, Yina Calderón no dudó en presumir el inesperado obsequio y reveló el nombre de la persona que se lo envió.

Isabella Ladera Talento internacional

Hugo García e Isabella Ladera sorprenden con romántico paseo en la playa

Hugo García e Isabella Ladera disfrutaron de un paseo romántico a la orilla del mar que revolucionó las redes sociales.

Proyectos que mantienen activos a Nicole Kidman y Keith Urban Talento internacional

Nicole Kidman y Keith Urban confirman su separación tras casi dos décadas de matrimonio

Nicole Kidman y Keith Urban confirman su separación, poniendo fin a una de las relaciones más admiradas de Hollywood.

Lo más superlike

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Estos eran los precios del exclusivo salón del fallecido estilista de Ángela Aguilar

El pasado lunes 29 de septiembre, se confirmó el trágico hecho que cobró la vida del reconocido estilista mexicano.

Richard Ríos marcó autogol con Benfica Selección Colombia

Los memes y reacciones que dejó el autogol de Richard Ríos con el Benfica en la Champions

Vanessa Pulgarín, Rebeca Castillo Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, rompió el silencio sobre Miss Amazonas: "Sabotear"

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta

Altafulla y su nueva canción "paila" Altafulla

¿La nueva canción de Altafulla, 'Paila', es para Karina García? Esta es la letra