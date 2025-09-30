Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura Barjum rompió el silencio y respondió a las críticas tras apoyar a Vanessa Pulgarín

A través de redes sociales, Laura Barjum dejó clara su posición respecto a la elección de Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Laura Barjum en Buen día Colombia - Vanessa Pulgarín en la noche de coronación de Miss Universe Colombia.
Laura Barjum respondió a las criticas por apoyar a Vanessa Pulgarín. Foto | Buen día Colombia - Canal RCN.

Tras la coronación de Vanessa Pulgarín como la nueva Miss Universe Colombia el pasado domingo 28 de septiembre, la exreina de belleza Laura Barjum rompió el silencio y se dirigió hacia todas aquellas personas que cuestionaron duramente su decicisión de apoyar públicamente a la antioqueña.

¿Qué dijo Laura Barjum tras el triunfo de Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia?

La reconocida exreina de belleza que representó al país internacionalmente en Miss Universe 2017, no se guardó nada y expresó su rechazo respecto a las críticas que recibió en redes sociales.

Y aunque según lo comentó, la mayoría de mensaje fueron más positivos que negativos, no faltaron quienes se mostraron inconformes por el hecho de que respaldará a Pulgarín.

“Buenos días, tengo algo que decir, para el par de mensajillos, porque son un par, no son muchos, la mayoría son mensajes super lindos, par de mensajillos que están bravos que, porque ay que por qué estoy apoyando a Vanessa, que no les pareció que ella ganara…”, fueron las palabras de Laura.

Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia, el reality.
La respuesta de Laura Barjum a las críticas tras Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la respuesta de Laura Barjum tras ser criticada por apoyar a Vanessa Pulgarín?

En medio de sus declaraciones, la también actriz y presentadora, recordó cómo fue la situación cuando ella se enfrentó a Pulgarín en el certamen de belleza en donde logró coronarse, pues en esa oportunidad su elección también causó diversas reacciones.

“En ese momento fue un momento para mí, no es como que tú seas un visionario, la verdad es, con todo respeto, un cliché. Está bien que no todo el mundo esté contento, que cada quien tenga su opinión, pero la verdad, el resultado es el resultado, ya está”, comentó.

Laura Barjum en MasterChef Celebrity 2023.
Laura Barjum rompió el silencio y respondió a quienes la cuestionaron por apoyar a Vanessa Pulgarín. Foto | Canal RCN.

Luego de dejar claro su punto de vista, Barjum se mostró emocionada y orgullosa de que sea Vanessa la elegida para representar a los colombianos en Tailandia, además, insistió en que este es el momento de la Miss Universe Colombia por lo que confía que hará un papel impecable en esta edición del certamen más importante del mundo en donde se coronará a la mujer más hermosa del planeta.

 

