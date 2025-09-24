Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marlon Solórzano sorprende al revelar que se está preparando para ser presentador

En las últimas horas, Marlon Solórzano se mostró entusiasmado al contar que se avecina un nuevo proyecto profesional.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marlon Solórzano durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.
Marlon Solórzano reveló que empezó a tomar clases. Foto | Canal RCN.

Marlon Solórzano, apareció una vez más en redes sociales para hacer un importante anuncio sobre su carrera y es que, tomó la decisión de iniciar clases para mejorar ciertas habilidades.

¿De qué son las clases que empezó a tomar Marlon Solórzano?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el modelo cuenta con miles de seguidores, se mostró desde muy temprano y motivado por lo que sería su primer día de clases, una nueva aventura que empezó y que lo tiene muy positivo por todo lo que se viene.

“Uy bueno, empezando el día, feliz porque dormimos un poquito más y vamos para las clases de presentación para romperla, hoy empezamos las clases, los presentadores, y tenemos una reunión muy importante”, fueron las palabras que el Solórzano dijo mientras se dirigía hacia su vehículo a guardar sus pertenencias.

Aunque el antioqueño no contó detalles de esta nueva faceta que está a punto de explorar, sí adelantó que, tan pronto le sea posible les mostrará a los internautas en qué lugar se llevará a cabo dicha reunión.

¿En qué proyecto trabajará Marlon Solórzano?

Esta nueva revelación del exparticipante de La casa de los famosos Colombia coincide con las declaraciones que dio durante su reciente entrevista en el programa Buen día Colombia, en donde dio a conocer que pronto se estrenará como presentador en un formato de entretenimiento.

Marlon Solórzano durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.
Marlon Solórzano tomará clases actuación. Foto | Canal RCN.

Durante ese espacio, Marlon aseguró que, en este nuevo proyecto no estará solo, pues lo hará en compañía de Yana Karpova, su novia, y la también exparticipante del reality de convivencia, Melissa Gate.

Hasta el momento, el deportista no ha confirmado más detalles de lo que se avecina, lo que sí dejó claro, es que se aproximan cosas grandes que espera poder contar dentro de poco.

Marlon Solórzano durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.
Marlon Solórzano sorprendió con anuncio. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Marlon Solórzano causó revuelo recientemente?

Cabe señalar que en los últimos días Solórzano estuvo en el centro de la polémica luego de que se pronunciara sobre la muerte del cantante B-King, pues tras el anuncio de su trágico fallecimiento, el hombre insinuó que esperaba que todo se trata de Marketing, afirmación que fue duramente criticada.

Ante el revuelo, él mismo salió a defenderse asegurando que sus palabras fueron mal interpretadas, ya que en realidad lo que quiso decir es que esperaba que todo fuera mentira.

