Altafulla reapareció con mensaje en redes tras ruptura con Karina García: ¿indirecta?

El cantante Andrés Altafulla, se mostró en su cuenta de Instagram interpretando una de sus canciones.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Altafulla reapareció tras ruptura con Karina García. Foto | Canal RCN.

Tras confirmarse la ruptura de Andrés Altafulla y Karina García, el tema se ha apoderado de la conversación en redes sociales, pues para muchos fue un anuncio inesperado, especialmente porque ninguno de los dos había dado señales de algo estuviera ocurriendo en la relación.

¿Qué dijo Altafulla tras confirmarse su ruptura con Karina García?

Luego de conocerse la noticia, el reconocido intérprete nuevamente apareció en su cuenta de Instagram, en donde hizo una sorpresiva publicación de un fragmento de una de sus canciones.

Allí, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, decidió compartir un corto video en el que se puede apreciar interpretando una canción cuya letra llamó la atención.

“Por esa misma razón eres la culpable de todo lo que siento”, es una parte de lo que se escucha en medio de la historia. Y aunque en la pieza, el cantante no hizo alusión a su ruptura con Karina, los internautas no tardaron en asociar el video con la antioqueña.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
La sorpresiva aparición de Altafulla tras terminar con Karina García. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la reciente publicación de Altafulla?

Ante la aparición del barranquillero en esta red social, muchos no dudaron en expresarle su apoyo y enviarle mensajes de apoyo en medio del revuelo que ha causado el fin de su noviazgo con García. “Más firme que nunca”, “Te amamos Alti, firme contigo”, se puede leer.

¿Qué pasó con Karina García y Altafulla?

Cabe señalar que fue la modelo y empresaria quien dio a conocer en su cuenta personal de Instagram, que, su relación con Altafulla se terminó, y aunque no reveló las razones exactas de esta decisión sí confirmó que su ruptura fue hace dos semanas.

“Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin.”, fueron las palabras de la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

De acuerdo con las declaraciones de García, en este momento ambos tienen “contacto cero”, por lo que se encuentra en el proceso de sanar su corazón y aprender a soltar.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que Karina García y Altafulla terminaron. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Altafulla dio a conocer en diferentes entrevistas que, pese al fin de su noviazgo le guarda un cariño muy especial a la paisa, además, admitió que la distancia por cuenta de los compromisos laborales de cada uno habría sido una de las razones por las que la relación se empezó a deteriorar.

