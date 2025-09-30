Juan David Tejada estalló contra Yina Calderón tras rumores de un nuevo romance

El pasado 26 de septiembre, Aida Victoria Merlano confirmó en redes sociales su ruptura con Juan David Tejada, con quien sostuvo una relación estable y junto a ella le dieron la bienvenida a su hijo Emiliano.

¿Qué dijo Juan David Tejada tras ser vinculado con una nueva mujer luego de su ruptura con Aida Victoria Merlano?

En medio de la ola de reacciones que desató el anuncio de la influenciadora tras dos meses de haber dado a luz a su bebé, Yina Calderóndio a conocer que, supuestamente Tejada ya tendría una nueva pareja.

“Por ahí lo vieron en Cartagena (...), con Alejandra, el man le estaba haciendo un show de celos a la mujer”, dijo la polémica creadora de contenido durante una transmisión.

¿Cuál fue la respuesta de Juan David Tejada a las declaraciones de Yina Calderón?

Frente a las declaraciones, recientemente Juan David rompió el silencio y no se quedó callado ante los rumores que empezaron a circular en redes sobre su nueva relación, por lo que decidió enviarle un contundente mensaje a la empresaria de fajas.

“Yina mi amor, cómo estás, Yina ojalá algo de lo que dijeras fuera verdad, sería el rey de los agropecuarios más codiciado aquí en Colombia”, fueron las palabras del empresario.

Así mismo, aprovechó su aparición en las historias de su cuenta de Instagram para enviarle un abrazo a Caderón, “Dios te bendiga”, afirmó y al final le envió un beso que acompañó con un gesto en su mano.

Juan David Tejada lanzó pulla contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la mujer con la que fue vinculado Juan David Tejada?

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, se trata de Alejandra Martínez, una creadora de contenido y deportista con la que, según Calderón, fue visto Tejada en la ciudad de Cartagena.

Esto dijo Juan David Tejada tras ser vinculado con una nueva mujer. Foto | Canal RCN.

Sin embarga, la misma influenciadora apareció en sus redes sociales para desmentir tal afirmación y aclarar que, aunque es cierto que estaba con Tejada en Cartagena, la razón que los llevó a estar allí fue por asuntos laborales, además de estar en compañía de otros creadores de contenido.

Así mismo, reiteró que ella no tenía nada que ver con la ruptura de Aida y Juan David, pues no existe ningún tipo de relación con el llamado “agropecuario”.