¿A qué huele la nueva Miss Universe Colombia? Valentina Taguado lo reveló en pleno programa

Fiel a su humor, Valentina Taguado hizo inesperada revelación tras oler a Vanessa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025 - Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia.
Valentina Taguado reveló a qué huele Vanessa Pulgarín. Foto | Canal RCN.

Vanessa Pulgarín, quien en la noche del pasado 28 de septiembre fue coronada como la nueva Miss Universe Colombia, fue una de las más recientes invitadas al programa ‘¿Qué Hay Pa’ Dañar?’, formato dirigido por Valentina Taguado, Johana Velandia y Hassam.

¿A qué huele Vanessa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia? Esto dijo Valentina Taguado

En medio de este espacio, Valentina Taguado no perdió la oportunidad para hacer la famosa dinámica que acostumbra a realizar con personajes reconocidos del entretenimiento nacional.

Allí, por su puesto, abordó a Pulgarín y le propuso oler dos partes específicas de su cuerpo: la axila y el cuello. Esto con el fin de saber cuáles son sus olores corporales y si son agradables al olfato.

Con el consentimiento de la nueva Miss Universe, Taguado se acercó y procedió a oler las zonas mencionadas, sin embargo, antes de hacerlo, la antioqueña le advirtió que no se había aplicado perfume.

“Si fuera por olor no hubiera ganado, mentiras, huele a desodorante, segundo, qué axila tan bonita”, fueron las primeras observaciones que hizo Valentina fiel al humor que la caracteriza, “en un concurso de axilas yo creo que también ganarías”, agregó.

¿Qué dijo Valentina Taguado luego de oler a Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia?

Según lo confesó la reina de belleza, en algunas publicaciones que realiza, muchos le piden que comparta más fotografías de sus axilas, comentario que desató risas entre los conductores del programa.

Valentina Taguado junto a Hassam y Johana Velandia.
A esto huele Vanessa Pulgarín, según Valentina Taguado. Foto | Canal RCN.

Pese a que Vanessa admitió no aplicarse perfume, la locutora bromeó al revelar que huele a “realeza a sangre azul”. Además, invitó entre risas a valorar lo rico que huele la representante de la belleza colombiana, pues según Valentina no todas podrían oler así.

Tras ser elegida por la nueva Miss Universe Colombia y sucesora de Daniela Toloza, la hermosa paisa se prepara para lo que será su participación en Miss Universe que este año se llevará a cabo en Tailandia y en donde espera impactar con su belleza al jurado encargado de elegir a la mujer más bella del planeta.

Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia 2025.
Valentina Taguado olió a Vanessa Pulgarín y esto dijo. Foto | Canal RCN.

Sin duda, Vanessa Pulgarín logrará hacer un impecable papel en el certamen, pues además de su belleza, su experiencia como reina le permitirá llegar pisando con firmeza

