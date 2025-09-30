Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó el público tras el reintegro de Jorge Herrera a MasterChef Celebrity: "se puso bueno"

En un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, Jorge Herrera regresó a la competencia y su reintegro causó furor entre los internautas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jorge Herrera, Raúl Ocampo y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Herrera regresó a MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Tal y como se anunció, Jorge Herrera regresó a la cocina más importante del mundo, esto luego de que las reglas de juego cambiaran y, por votación de los mismos participantes fuera elegido para reintegrarse a la competencia.

¿Cómo fue el reingreso de Jorge Herrera a MasterChef Celebrity?

Tras alcanzar la mayoría de los votos, el recordado actor de la novela ‘Yo Soy Betty La Fea’, regresó a MasterChef Celebrity, sin embargo, algunos de sus compañeros no ocultaron su opinión al respecto, pues, aunque lo recibieron entre abrazos, reconocieron que su ingreso los alejó un poco de conocer al top 10 de esta temporada.

Valentina Taguado, fue una de las participantes que se mostró emocionada con su reintegro, además, no dudó en expresar su deseo de que el actor los “saque a todos”, pues quienes decidieron votar por él y darle la oportunidad de regresar a la cocina lo hicieron porque lo consideran uno de los competidores más débiles.

Por su parte, el intérprete se dejó ver entusiasta de estar de nuevo en la competencia tras varias semanas de su eliminación. Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, le dieron la bienvenida nuevamente y le desearon mucha suerte en esta nueva oportunidad.

Jorge Herrera, Raúl Ocampo y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Así reaccionaron los televidentes al reintegro de Jorge Herrera. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó el público tras el reintegro de Jorge Herrera a MasterChef Celebrity?

Como era de esperarse, la llegada de Herrera en este punto de la competencia, desató todo tipo de reacciones entre los fieles televidentes del programa, pues una gran mayoría se mostró expectante por saber si este reintegro cambiará la dinámica del juego.

“Aténganse que don Jorhs da sorpresas”, “Ahora si se puso bueno jajaja”, “Me encanta se puso bueno”, “Me encanta don Jorge”, “Llegó el crack”, “Ardidos llegó pegando don Jorge”, “Grande don Jorge”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Jorge Herrera, Raúl Ocampo y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Las reacciones que dejó el ingreso de Jorge Herrera. Foto | Canal RCN.

Así mismo, hubo quienes cuestionaron la “hipocresía” de algunas celebridades tras el recibimiento de Jorge, especialmente por los comentarios que hicieron en su contra y por la manera en la que le dieron la bienvenida.

Por ahora, seguidores de Herrera, esperan que su participación en el programa pueda dar sorpresas, pues antes de su salida demostró ser uno de los participantes favoritos de la audiencia.

