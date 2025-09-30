Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Murió la influencer Luanna Araújo en un accidente el día de su cumpleaños junto a su prometido

La muerte de Luanna Araújo impacta a sus miles de seguidores; la influencer perdió la vida en un choque en Brasil.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere en su cumpleaños la influencer Luanna Araújo
Luanna Araújo: detalles del accidente que le arrebató la vida en su cumpleaños. (Foto: Freepik)

El mundo digital quedó conmovido tras conocerse la muerte de la influencer brasileña Luanna Araújo, quien falleció en un accidente automovilístico en la carretera BR-116 de Brasil.

Artículos relacionados

¿Qué pasó en el accidente donde murió la influencer Luanna Araújo?

La creadora de contenido, que ese día cumplía 29 años, viajaba junto a su prometido y un amigo cuando se registró el choque.

Según reportes de medios locales, el vehículo en el que iba la joven impactó contra dos camiones durante la madrugada.

En el accidente también murieron su pareja, Korbinian Andreas Dengler, de 36 años, y el amigo de ambos, Herbson Nunes Negrão, de 24.

Artículos relacionados

Los conductores de los vehículos resultaron heridos: uno con lesiones de gravedad y otro con afectaciones menores.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:20 a.m. en una de las vías más transitadas de Brasil.

Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas que llevaron al choque, mientras que familiares y seguidores de la influencer expresaron su dolor en redes sociales.

¿Quién era Luanna Araújo y por qué era tan seguida?

Luanna era conocida por compartir contenido sobre moda y estilo de vida con sus más de 92 mil seguidores en Instagram.

Artículos relacionados

Sus publicaciones la convirtieron en una figura emergente dentro de la comunidad digital en Brasil, donde conectaba especialmente con jóvenes interesados en tendencias y estilo personal.

Araújo había construido una audiencia fiel gracias a su autenticidad y cercanía con los usuarios de redes sociales.

Su estilo y la manera en que mostraba aspectos de su vida cotidiana generaban interacción constante.

La noticia de su fallecimiento no tardó en viralizarse, provocando una oleada de mensajes de solidaridad y tristeza.

“No lo puedo creer, todos mis sentimientos con ella🖤🕊️ y toda su familia”, escribió una seguidora de la influecer.

El Colegio Santa Sofía, donde Luanna estudió, publicó un emotivo mensaje en el que pidió oraciones por las familias de las víctimas.

La institución destacó los recuerdos compartidos con la influencer y expresó su acompañamiento en este difícil momento.

El accidente deja un gran vacío entre sus seguidores y en la comunidad digital que la acompañaba día a día con mensajes de apoyo y admiración.

Muere en su cumpleaños la influencer Luanna Araújo
Luanna Araújo: detalles del accidente que le arrebató la vida en su cumpleaños. (Foto: Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció un famoso coreógrafo que trabajó con One Direction: esto se sabe Talento internacional

¡Luto en One Direction! Falleció un reconocido integrante del equipo que dejó huella en la banda

El mundo de la música se viste de luto tras la muerte de importante figura que marcó el camino de One Direction.

Famoso cantante reveló el difícil momento cuando falleció su padre: esto se sabe Talento nacional

Famoso cantante reveló el difícil momento que atravesó cuando falleció su padre: ¿quién es?

Reconocido cantante colombiano se sinceró al revelar el complicado momento que atravesó tras el fallecimiento de su padre.

WhatsApp Tecnología

Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en octubre de 2025

Son distintos los celulares que de un momento al otro ya no son compatibles con la aplicación de mensajería WhatsApp.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano desmiente rumores Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano respondió a críticas tras rumores de un nuevo romance

La influenciadora Aida Victoria Merlano reaccionó luego de que la vincularan con un cantante.

Vanessa Pulgarín, Rebeca Castillo Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, rompió el silencio sobre Miss Amazonas: "Sabotear"

Ángela Aguilar se pronunció tras la muerte de su estilista: “Qué duro aceptar que no estás” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se pronunció tras la muerte de su estilista: “Qué duro aceptar que no estás”

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta

Altafulla y su nueva canción "paila" Altafulla

¿La nueva canción de Altafulla, 'Paila', es para Karina García? Esta es la letra