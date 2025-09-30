Murió la influencer Luanna Araújo en un accidente el día de su cumpleaños junto a su prometido

El mundo digital quedó conmovido tras conocerse la muerte de la influencer brasileña Luanna Araújo, quien falleció en un accidente automovilístico en la carretera BR-116 de Brasil.

¿Qué pasó en el accidente donde murió la influencer Luanna Araújo?

La creadora de contenido, que ese día cumplía 29 años, viajaba junto a su prometido y un amigo cuando se registró el choque.

Según reportes de medios locales, el vehículo en el que iba la joven impactó contra dos camiones durante la madrugada.

En el accidente también murieron su pareja, Korbinian Andreas Dengler, de 36 años, y el amigo de ambos, Herbson Nunes Negrão, de 24.

Los conductores de los vehículos resultaron heridos: uno con lesiones de gravedad y otro con afectaciones menores.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:20 a.m. en una de las vías más transitadas de Brasil.

Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas que llevaron al choque, mientras que familiares y seguidores de la influencer expresaron su dolor en redes sociales.

¿Quién era Luanna Araújo y por qué era tan seguida?

Luanna era conocida por compartir contenido sobre moda y estilo de vida con sus más de 92 mil seguidores en Instagram.

Sus publicaciones la convirtieron en una figura emergente dentro de la comunidad digital en Brasil, donde conectaba especialmente con jóvenes interesados en tendencias y estilo personal.

Araújo había construido una audiencia fiel gracias a su autenticidad y cercanía con los usuarios de redes sociales.

Su estilo y la manera en que mostraba aspectos de su vida cotidiana generaban interacción constante.

La noticia de su fallecimiento no tardó en viralizarse, provocando una oleada de mensajes de solidaridad y tristeza.

“No lo puedo creer, todos mis sentimientos con ella🖤🕊️ y toda su familia”, escribió una seguidora de la influecer.

El Colegio Santa Sofía, donde Luanna estudió, publicó un emotivo mensaje en el que pidió oraciones por las familias de las víctimas.

La institución destacó los recuerdos compartidos con la influencer y expresó su acompañamiento en este difícil momento.

El accidente deja un gran vacío entre sus seguidores y en la comunidad digital que la acompañaba día a día con mensajes de apoyo y admiración.