Altafulla sobre su ruptura con Karina García: “13 países saben lo que siento”

En entrevista con Santiago Vargas, periodista del programa Mañana Express del CanalRCN, Altafulla compartió su reacción ante el comunicado de Karina García sobre el fin de su relación.

El artista confesó que la noticia lo tomó por sorpresa y que, aunque aún la ama, ninguno de los dos tiene intenciones de retomar la relación.

"Quedémonos con lo bueno, con lo bonito", le expresó Altafulla a Santiago Vargas

Altafulla explicó que los compromisos profesionales fueron los que terminaron distanciándolos. Aunque se mostró afectado emocionalmente, también manifestó su deseo de hablar con Karina García ya que considera que se pudo manejar esta situación de otra manera. Dejó claro que el comunicado de la modelo lo sorprendió pues no hablaron de hacerlo público de esa forma.

A pesar de la situación, Altafulla dijo que respeta su decisión y que no busca agrandar más el tema ni generar más especulaciones ya que los dos le deben explicaciones a sus seguidores.

"Toda Colombia, 13 países y nuestro pueblo venezolano sabe lo que siento", fueron algunas de las palabras de Altafulla durante entrevista, donde intentó usar una de las frases que más usó Karina durante su estadía en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Qué impacto tuvo la ruptura de Altafulla y Karina García en redes sociales?

La publicación del comunicado de Karina García generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Decenas de internautas comentaron la entrevista y las opiniones están divididas.

Algunos calificaron a Altafulla como un caballero por su actitud, mientras otros lo señalaron de oportunista y de aprovecharse de la fama de Karina García. Por su parte, sus seguidores no perdieron la oportunidad para especular sobre la posible intromisión de una tercera persona, aunque ambos artistas han negado esa posibilidad.

Más allá de los rumores y de las especulaciones sobre su ruptura, lo que queda claro es que la relación entre Altafulla y Karina García fue muy significativa para sus seguidores quienes están atentos a cada declaración y publicación hecha por los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué proyectos vienen para Altafulla y Karina García tras la ruptura?

Altafulla y Karina García han dejado claro que están enfocados en sus respectivos caminos profesionales. Altafulla, por su parte, continúa trabajando en sus lanzamientos musicales y ha mencionado que se vienen canciones con colaboraciones importantes para seguir creciendo dentro de la industria musical.

En cambio, Karina García, se sigue preparando para su participación en el Stream Fighters 4, donde enfrentará en un combate de boxeo a la también creadora de contenido Karely Ruiz, en un encuentro que ha generado altas expectativas entres sus seguidores. Karina ha compartido en sus redes sociales su preparación física y mental para el evento.