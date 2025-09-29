Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carla Giraldo cambia de look y confirma su regreso a la tercera temporada de La casa de los famosos

Carla Giraldo deslumbra con nuevo look y confirma su regreso a La casa de los famosos tercera temporada.

Por: Juan Sebastián Camargo
Carla Giraldo sorprende a sus seguidores con su nuevo Look.
Carla Giraldo confirma que estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

La presentadora y actriz, Carla Giraldo, sorprendió a sus seguidores con una publicación en su Instagram que no solo reveló su nuevo look, sino que confirmó su regreso como anfitriona de La casa de los Famosos Colombia en su tercera entrega.

Carla Giraldo cambia de look.
Carla Giraldo confirma su participación en La casa de los famosos Colombia tercera temporada. (Foto Canal RCN)

Las imágenes compartidas muestran el detrás de cámaras de las primeras grabaciones del reality, generando una avalancha de comentarios positivos por parte de los internautas y seguidores del programa.

“Volvimos y estamos a otro nivel, ¡¡TERCERA TEMPORADA de la casa más famosa!!”, expresó Carla Giraldo.

La emoción de los televidentes no se hizo esperar tras la noticia, muchos expresaron su felicidad por volver a ver a Carla Giraldo todas las noches, mientras otros aprovecharon la publicación para etiquetar al famoso que quieren ver en la casa más famosa del mundo.

¿Qué novedades trae Carla Giraldo para esta temporada?

Carla Giraldo regresa con una propuesta fresca y renovada para esta nueva temporada de La casa de los famosos Colombia. Su nuevo estilo no solo marca un cambio en su imagen, sino también la actitud con la que asume este nuevo reto profesional. Como parte de esa transformación, la presentadora apostó por un look más sobrio y elegante al oscurecer su cabello, dejando atrás el tono claro que la había acompañado en las temporadas anteriores.

Su actitud refleja a una presentadora más segura y con la clara intención de elevar el nivel del programa. Aunque aún no se ha confirmado si tendrá un compañero de set, Carla ya se posiciona de nuevo como una de las piezas claves para lo que promete ser una de las temporadas más vibrantes y llenas de sorpresas de La casa de los famosos Colombia.

Carla Giraldo presentará la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.
La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fue uno de los programas más vistos del país. (Foto Canal RCN)

¿Es La casa de los famosos Colombia un fenómeno digital?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia viene cargada de misterio, interacción con el público y una apuesta renovada en la generación de contenido audiovisual. La producción del programa ha comenzado a tomar decisiones para que los televidentes sean parte activa del proceso de selección de los nuevos habitantes de la casa.

Además, se espera que esta nueva temporada tenga dinámicas inéditas, retos más intensos y una convivencia que pondrá a prueba la autenticidad de cada famoso.

Con esta apuesta renovada, La casa de los famosos Colombia se prepara para cautivar a la audiencia, no solo con el drama y la competencia, sino con una narrativa que promete revelar facetas desconocidas de sus participantes.

