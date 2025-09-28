Cris Pasquel denuncia atraco en Bogotá y alerta sobre nueva modalidad de robo

El creador de contenido Cris Pasquel, reapareció en sus redes sociales con un impactante testimonio. Por medio de un video publicado en su Instagram, Cris denunció que fue víctima de un atraco junto a su productor la madrugada del 23 de septiembre en la ciudad de Bogotá.

Cristian Pasquel alerta a sus seguidores sobre nuevas modalidades de atraco en Bogotá. (Foto Canal RCN)

Cris Pasquel relató que ambos se encontraban en su vehículo cuando fueron estrellados por detrás, en una nueva modalidad de robo que, según él, va en aumento.

“Nos estrellaron por detrás y cuando nos bajamos a revisar, llegaron hombres armados y nos robaron”, explicó Cris en su denuncia.

El influencer se tomó unos días fuera de redes para procesar lo ocurrido y decidió compartir su experiencia no solo para tranquilizar a sus seguidores, sino también para generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan los ciudadanos en la capital. Aunque el susto fue grande, aseguró que tanto él como su productor se encuentran bien.

Cris Pasquel sale ileso de atraco sufrido en Bogotá. (Foto Canal RCN)

¿Qué mensaje dejó Cris Pasquel tras el atraco?

Más allá de la denuncia, el creador digital aprovechó el momento para reflexionar sobre la importancia de la vida frente a lo material. En su video, expresó gratitud por haber salido ileso y llamó a sus seguidores a estar atentos y valorar lo esencial.

¿Cómo reaccionó la comunidad digital de Cris Pasquel ante la denuncia?

La publicación generó una ola de apoyo en redes sociales. Sus seguidores destacaron su valentía al compartir lo ocurrido y agradecieron el mensaje de conciencia. El video se viralizó rápidamente, convirtiéndose en un punto de conversación sobre seguridad ciudadana.

Muchos usuarios comentaron el video con mensajes de solidaridad. Algunos compartieron experiencias similares, lo que convirtió la publicación en un espacio de diálogo sobre la seguridad en Bogotá.

El testimonio de Cris Pasquel no solo visibiliza una preocupante modalidad de robo en Bogotá, sino que también refuerza el papel de los creadores digitales como voces activas frente a problemáticas sociales. Convirtiendo sus plataformas en espacios de alerta y reflexión.