Yina Calderón sorprende al invitar a algunos seguidores a su encuentro con Andrea Valdiri

Yina Calderón invitó directamente a varios seguidores al evento con Andrea Valdiri a través de una publicación en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yina Calderón invita a varios seguidores al Stream Fighters.
Yina Calderón invita directamente a sus seguidores más fieles a su encuentro de Boxeo (Foto Canal RCN)

Por medio de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, sorprendió a sus seguidores más leales con una importante invitación.

Yina Calderón sorprende a sus seguidores más fieles.
Yina Calderón invitó a 8 seguidores a su evento de Stream Fighters. (Foto Canal RCN)

La influencer publicó una historia en la que aparece el rostro de ocho personas que, según ella, han estado apoyándola y motivándola desde el primer día en su preparación para el esperado enfrentamiento de boxeo con Andrea Valdiri.

La publicación generó emoción entre sus seguidores, quienes celebraron el gesto de cercanía. El evento, que ha generado gran expectativa en redes, promete ser uno de los más vistos y comentados del año en Colombia.

“Las personas que aparecen aquí, están invitados formalmente a acompañarme a la pelea de Stream Fighters”, escribió Yina es su publicación.

¿Yina Calderón fortalece el vínculo con su comunidad digital?

Con este gesto, Yina Calderón demuestra que, más allá del show mediático, valora profundamente el apoyo constante de su comunidad digital, convirtiendo el evento en una experiencia en conjunto con sus seguidores.

Yina Calderón se prepara para su encuentro de boxeo con Andrea Valdiri.
Yina Calderón muestra su entrenamiento para enfrentarse a Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN)

¿Cómo se preparan Yina Calderón y Andrea Valdiri para el encuentro del 18 de octubre?

Ambas creadoras de contenido han intensificado sus entrenamientos físicos de cara al enfrentamiento en Stream Fighters, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre. Además, del esfuerzo dentro del cuadrilátero, sus comunidades digitales han jugado un papel clave en el proceso.

Actualmente, Yina Calderón cuenta con más de 800 mil seguidores en una de sus cuentas de Instagram y más de 700 mil en su cuenta de respaldo, donde comparte a diario su preparación para el evento.

Por su parte, Andrea Valdiri supera los 9 millones de seguidores en la misma plataforma, consolidándose como una de las creadoras digitales más influyentes del país. Ambas han convertido sus redes sociales en el escenario principal de esta confrontación.

