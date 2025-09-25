Melissa Gate aterriza en Panamá y es recibida como toda una reina por sus seguidores

La creadora de contenido y ex participante de La Casa de los Famosos Colombia, Melissa Gate, llegó a Panamá donde fue recibida por un grupo de fans que no dudaron en mostrarle todo su cariño.

Melissa Gate es coronada por sus seguidores en Panamá. (Foto Canal RCN)

En el video compartido en redes sociales, se puede ver la efusividad de sus seguidores, quienes coreaban su nombre. Melissa Gate, muy sonriente, respondió con su característico estilo a cada uno de los asistentes y le dio su agradecimiento al público panameño por estar esperándola.

Además, su grupo de seguidores aprovechó el momento para regalarle peluches, cartas y coronarla como la reina de Panamá, en medio de una recepción cargada de emoción, gratitud y admiración.

¿A qué se debe la visita de Melissa Gate a Panamá?

La influenciadora paisa se encuentra en Panamá porque estará presente en los Premios Juventud este 25 de septiembre con la participación de los mejores artistas de las nuevas generaciones de la música en Latinoamérica. Para esta edición de los Premios Juventud ya se han confirmado las presentaciones de:

Camilo

Gloria Trevi

Wisin

Camila Fernández

La edición de este año, que se celebra durante el Mes de la Herencia Hispana, rindió tributo a la música panameña de la mano de varios artistas renombrados del istmo, como Rubén Blades, Erika Ender y Omar Alfanno, entre otros.

Melissa Gate es recibida como toda una reina en el aeropuerto de Panamá. (Foto Canal RCN)

¿Reencuentro con Miguel Melfi y nuevos proyectos musicales?

Durante su estadía en Panamá, Melissa Gate fue vista junto a Miguel Melfi, su excompañero de reality. Ambos han compartido momentos en redes sociales y se especula que están trabajando en nuevos proyectos musicales.

La cercanía entre los dos ha despertado el interés de sus seguidores, quienes esperar verlos colaborar en futuras canciones.

Por ahora la influenciadora sigue dando de qué hablar donde quiera que vaya, y panamá no será la excepción. Su llegada al país ha generado revuelo no solo entre sus seguidores, sino también en los medios locales, quienes reconocen el impacto de Melissa Gate en cada aparición pública.