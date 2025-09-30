Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Luto en One Direction! Falleció un reconocido integrante del equipo que dejó huella en la banda

El mundo de la música se viste de luto tras la muerte de importante figura que marcó el camino de One Direction.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció un famoso coreógrafo que trabajó con One Direction: esto se sabe
¿Quién fue el coreógrafo de One Direction que falleció? | AFP: Justin Tallis y Freepik.

En las últimas horas, miles de internautas han generado diversos comentarios por parte de las diferentes plataformas digitales tras el fallecimiento de uno de los coreógrafos que hizo parte de la reconocida agrupación musical One Direction.

Artículos relacionados

¿Quién es el famoso coreógrafo de One Direction que falleció?

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse la noticia del fallecimiento de uno de los coreógrafos de One Direction, su nombre es Paul Roberts, quien falleció a sus 52 años.

Falleció un famoso coreógrafo que trabajó con One Direction: esto se sabe
Este es el nombre del famoso coreógrafo que falleció. | Foto: Freepik

La noticia se confirmó a través de una publicación que realizó el equipo de Paul Roberts a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, donde se reveló que falleció el pasado 26 de septiembre. En la descripción de la publicación dicen las siguientes palabras:

“En la noche del pasado 26 de septiembre de 2025, después de una valiente batalla contra el cáncer, Pablo falleció suavemente en casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia”, dice la descripción de la publicación.

A raíz de esta complicada noticia, muchos internautas han compartido emotivos mensajes a través de sus redes sociales tras la desafortunada pérdida del coreógrafo.

Falleció un famoso coreógrafo que trabajó con One Direction: esto se sabe
¿Qué trabajo realizó Paul Roberts en One Direction? | AFP: Ben Stansall

A lo largo de su vida, Paul Roberts hizo parte de fundamental en la trayectoria de One Direction, pues fue uno de sus coreógrafos. De igual modo, trabajó con importantes artistas como: Harry Styles, Katy Perry, Paul McCartney, Spice Girls y One Direction.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa de muerte del coreógrafo de One Direction?

Según lo confirmó el equipo de Paul Roberts en su última publicación, se reveló que la causa de su fallecimiento se trató tras una larga batalla contra el cáncer.

Artículos relacionados

Sin duda, esta noticia ha generado un profundo vacío por parte de todos sus seguidores, allegados y reconocidas celebridades, quienes han recordado el gran trabajo que realizó el artista a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Entre los mensajes más emotivos por parte de figuras que hacen parte del entretenimiento, están: Sam Smith y Emma Bunton, una de las integrantes de la agrupación de Spice Girls, quienes expresaron las siguientes palabras:

“Mi corazón está roto. Estar en su compañía era mi lugar feliz. Pensando en ti, te mando amor a ti y a toda tu familia” añadió Emma. Posteriormente, Sam Smith compartió lo siguiente: “Esto es desgarrador. Mis pensamientos y corazón están con toda la familia y amigos de Paul en este difícil momento. Paul era una luz en este mundo. Nunca olvidaré su amabilidad y destello. Su magia nunca dejará a las personas que amaba. Paul es eterno”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Famoso cantante reveló el difícil momento cuando falleció su padre: esto se sabe Talento nacional

Famoso cantante reveló el difícil momento que atravesó cuando falleció su padre: ¿quién es?

Reconocido cantante colombiano se sinceró al revelar el complicado momento que atravesó tras el fallecimiento de su padre.

WhatsApp Tecnología

Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en octubre de 2025

Son distintos los celulares que de un momento al otro ya no son compatibles con la aplicación de mensajería WhatsApp.

Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado a nivel internacional. Talento internacional

¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

El mundo de la actuación se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido actor que marcó generaciones en la televisión.

Lo más superlike

Daniela Toloza se pronunció al entregarle la corona a Vanessa Pulgarín. Miss Universe Colombia

Daniela Toloza rompió el silencio al entregarle la corona a Vanessa Pulgarín: esto dijo

Daniela Toloza compartió su reacción tras su labor como Miss Colombia 2024 y entregarle la corona a Vanessa Pulgarín.

Juliana Calderón Juliana Calderón

¿Juliana Calderón se arrepiente de haberse realizado la bariátrica? Se sinceró por completo

Muere Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Hallan sin vida al estilista de Ángela Aguilar en México; estas fueron sus últimas publicaciones

Altafulla y su nueva canción "paila" Altafulla

¿La nueva canción de Altafulla, 'Paila', es para Karina García? Esta es la letra

Los participantes se enfrentaron en parejas en un reto creativo ¿Quiénes se quedaron con la desventaja? MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes recibieron las desventajas secretas en MasterChef Celebrity?