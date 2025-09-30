¡Luto en One Direction! Falleció un reconocido integrante del equipo que dejó huella en la banda

En las últimas horas, miles de internautas han generado diversos comentarios por parte de las diferentes plataformas digitales tras el fallecimiento de uno de los coreógrafos que hizo parte de la reconocida agrupación musical One Direction.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Quién es el famoso coreógrafo de One Direction que falleció?

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse la noticia del fallecimiento de uno de los coreógrafos de One Direction, su nombre es Paul Roberts , quien falleció a sus 52 años.

Este es el nombre del famoso coreógrafo que falleció. | Foto: Freepik

La noticia se confirmó a través de una publicación que realizó el equipo de Paul Roberts a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, donde se reveló que falleció el pasado 26 de septiembre. En la descripción de la publicación dicen las siguientes palabras:

“En la noche del pasado 26 de septiembre de 2025, después de una valiente batalla contra el cáncer, Pablo falleció suavemente en casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia”, dice la descripción de la publicación.

A raíz de esta complicada noticia, muchos internautas han compartido emotivos mensajes a través de sus redes sociales tras la desafortunada pérdida del coreógrafo.

¿Qué trabajo realizó Paul Roberts en One Direction? | AFP: Ben Stansall

A lo largo de su vida, Paul Roberts hizo parte de fundamental en la trayectoria de One Direction, pues fue uno de sus coreógrafos. De igual modo, trabajó con importantes artistas como: Harry Styles, Katy Perry, Paul McCartney, Spice Girls y One Direction.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

¿Cuál fue la causa de muerte del coreógrafo de One Direction?

Según lo confirmó el equipo de Paul Roberts en su última publicación, se reveló que la causa de su fallecimiento se trató tras una larga batalla contra el cáncer.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

Sin duda, esta noticia ha generado un profundo vacío por parte de todos sus seguidores, allegados y reconocidas celebridades, quienes han recordado el gran trabajo que realizó el artista a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Entre los mensajes más emotivos por parte de figuras que hacen parte del entretenimiento, están: Sam Smith y Emma Bunton , una de las integrantes de la agrupación de Spice Girls, quienes expresaron las siguientes palabras: