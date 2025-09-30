Karina García publicó una foto llorando tras confirmar su ruptura con Altafulla: “Gracias por todo”

Karina García sorprendió a sus millones de seguidores en la noche del 29 de septiembre al anunciar la ruptura de su relación con el cantante barranquillero Andrés Altafulla.

¿Qué dijo Karina García sobre su separación con Andrés Altafulla?

La modelo antioqueña publicó un comunicado en sus redes sociales donde confirmó el fin de su romance, el cual inició durante la recta final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Pocos meses después de terminado el reality, la pareja se mostró muy unida, incluso con momentos familiares en los que Altafulla compartió con los dos hijos de la modelo.

Sin embargo, en su mensaje, Karina dejó claro que la relación llegó a su fin y que decidió ser transparente con su comunidad digital.

En el comunicado, Karina García reconoció que muchos de sus seguidores no esperaban la noticia.

“Con el corazón en la mano quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin”, expresó.

La modelo explicó que algunos de sus seguidores podían sentirse confundidos por ciertas publicaciones que mantenían la idea de que seguía con Altafulla, pero aclaró que eso no corresponde a la realidad.

Karina García rompió el silencio de su relación con Andrés Altafulla y sorprendió con una foto llorando en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido señaló que desde la ruptura mantienen “contacto cero” y que no es capaz de sostener una mentira sobre su vida personal.

Añadió que este proceso ha sido doloroso y que ha tenido que enfrentar lágrimas y momentos de sanación, aunque recalcó que no se arrepiente de lo entregado en la relación.

¿Qué imagen compartió Karina García tras la ruptura?

Poco después de dar a conocer la noticia, Karina García publicó una imagen en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores.

En la foto aparecía recostada y con los ojos llorosos, lo que generó reacciones inmediatas entre quienes la siguen.

Karina García sorprendió con una foto llorando en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, la historia estuvo disponible solo un par de horas, pues la modelo paisa decidió borrarla de sus redes sociales.

En su mensaje final, Karina García agradeció el apoyo constante de su comunidad digital y explicó que prefirió ser clara para dejar atrás especulaciones o falsas ilusiones entre sus seguidores.