Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella sorprende con video sugerente luego de separación de su mamá con Altafulla

Isabella encendió las redes con un sugestivo baile luego de la confirmación de la separación de Karina García.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hija de Karina García comparte video tras la ruptura de su mamá con Altafulla
La hija de Karina García enciende redes tras la ruptura con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Isabella Vargas, hija de Karina García, se mostró bailando un sugestivo baile luego de que la modelo antioqueña confirmara que su relación con Andrés Altafulla había llegado a su fin.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video de Isabella Vargas, hija de Karina García tras la ruptura con Altafulla?

En su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la creadora de contenido compartió un video bailando una canción de reguetón se escucha la parte “Tenemos ring”.

Mientras la hija de Karina García hace con las manos la pose de golpes con boxeo, rápidamente sus seguidores sugirieron que la canción estaría dirigida como una indirecta para su mamá y Altafulla.

Artículos relacionados

Y es que en la noche del 29 de septiembre la modelo antioqueña emitió un comunicado en el que confirmó su ruptura de la relación con el cantante barranquillero, Altafulla.

Recordemos que su romance comenzó en la recta final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y, pocos meses después de terminado el reality, ya se les había visto muy comprometidos con su relación y a Altafulla compartiendo con los dos hijos de Karina.

Hija de Karina García comparte video tras la ruptura de su mamá con Altafulla
La hija de Karina García enciende redes tras la ruptura con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García sobre su separación con Andrés Altafulla?

En el comunicado, Karina García confirmó que su relación con Andrés Altafulla había terminado.

Artículos relacionados

“Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin.”

Ella reconoció que últimamente muchas personas podían sentirse confundidas, ya que “han visto varios ‘códigos’ como ustedes lo llaman”.

Hija de Karina García comparte video tras la ruptura de su mamá con Altafulla
La hija de Karina García enciende redes tras la ruptura con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Karina dejó claro que su relación terminó de manera definitiva y expresó extrañeza porque, incluso tras la ruptura, algunas publicaciones seguían vinculándolos sentimentalmente.

“No soy perfecta, pero lo di todo … tenemos contacto cero. No soy capaz de sostener una mentira.”

La modelo también detalló que esta etapa ha sido dolorosa: lágrimas, procesos de sanación, pero aseguró que no se arrepiente de lo que entregó en la relación.

Finalmente, Karina García agradeció el apoyo de sus millones de seguidores y señaló que quiso ser clara para dejar atrás especulaciones o falsas ilusiones.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Captan a Karina García cantando despecho tras su ruptura con Altafulla Karina García

Captan a Karina García cantando música de despecho tras su ruptura con Altafulla

Karina García se dejó ver cantando canciones de despecho, justo después de confirmarse su ruptura con Altafulla.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano mostró los bolsos que se compró, se gastó más de 50 millones

Aida Victoria Merlano mostró los bolsos que adquirió que le costaron una sorprendente suma de dinero.

Hermana de B-King habló claro sobre las supuestas amenazas tras su partida Talento nacional

Hermana de B-King habló sobre amenazas tras la muerte del cantante: esto dijo

Stefanía Agudelo, hermana de B-King, aclaró si han recibido o no amenazas en medio de la difícil situación.

Lo más superlike

Los participantes se enfrentaron en parejas en un reto creativo ¿Quiénes se quedaron con la desventaja? MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes recibieron las desventajas secretas en MasterChef Celebrity?

El último capítulo de MasterChef Celebrity 2025 sorprendió con fallas graves que dejaron a varios participantes con desventajas decisivas.

Sebastián Yatra invitó a una fan a cantar con él en tarima Sebastián Yatra

Sebastián Yatra sorprendió al cantar con un misterioso fan en Madrid

La Liendra Pareidolia La Liendra

¿Qué es la pareidolia, la condición que padece la Liendra?

Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado a nivel internacional. Talento internacional

¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo