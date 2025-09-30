Isabella sorprende con video sugerente luego de separación de su mamá con Altafulla
Isabella encendió las redes con un sugestivo baile luego de la confirmación de la separación de Karina García.
Isabella Vargas, hija de Karina García, se mostró bailando un sugestivo baile luego de que la modelo antioqueña confirmara que su relación con Andrés Altafulla había llegado a su fin.
¿Cuál es el video de Isabella Vargas, hija de Karina García tras la ruptura con Altafulla?
En su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la creadora de contenido compartió un video bailando una canción de reguetón se escucha la parte “Tenemos ring”.
Mientras la hija de Karina García hace con las manos la pose de golpes con boxeo, rápidamente sus seguidores sugirieron que la canción estaría dirigida como una indirecta para su mamá y Altafulla.
Y es que en la noche del 29 de septiembre la modelo antioqueña emitió un comunicado en el que confirmó su ruptura de la relación con el cantante barranquillero, Altafulla.
Recordemos que su romance comenzó en la recta final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y, pocos meses después de terminado el reality, ya se les había visto muy comprometidos con su relación y a Altafulla compartiendo con los dos hijos de Karina.
¿Qué dijo Karina García sobre su separación con Andrés Altafulla?
En el comunicado, Karina García confirmó que su relación con Andrés Altafulla había terminado.
“Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin.”
Ella reconoció que últimamente muchas personas podían sentirse confundidas, ya que “han visto varios ‘códigos’ como ustedes lo llaman”.
Karina dejó claro que su relación terminó de manera definitiva y expresó extrañeza porque, incluso tras la ruptura, algunas publicaciones seguían vinculándolos sentimentalmente.
“No soy perfecta, pero lo di todo … tenemos contacto cero. No soy capaz de sostener una mentira.”
La modelo también detalló que esta etapa ha sido dolorosa: lágrimas, procesos de sanación, pero aseguró que no se arrepiente de lo que entregó en la relación.
Finalmente, Karina García agradeció el apoyo de sus millones de seguidores y señaló que quiso ser clara para dejar atrás especulaciones o falsas ilusiones.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike