Isabella sorprende con video sugerente luego de separación de su mamá con Altafulla

Isabella Vargas, hija de Karina García, se mostró bailando un sugestivo baile luego de que la modelo antioqueña confirmara que su relación con Andrés Altafulla había llegado a su fin.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Cuál es el video de Isabella Vargas, hija de Karina García tras la ruptura con Altafulla?

En su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la creadora de contenido compartió un video bailando una canción de reguetón se escucha la parte “Tenemos ring”.

Mientras la hija de Karina García hace con las manos la pose de golpes con boxeo, rápidamente sus seguidores sugirieron que la canción estaría dirigida como una indirecta para su mamá y Altafulla.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

Y es que en la noche del 29 de septiembre la modelo antioqueña emitió un comunicado en el que confirmó su ruptura de la relación con el cantante barranquillero, Altafulla.

Recordemos que su romance comenzó en la recta final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y, pocos meses después de terminado el reality, ya se les había visto muy comprometidos con su relación y a Altafulla compartiendo con los dos hijos de Karina.

La hija de Karina García enciende redes tras la ruptura con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García sobre su separación con Andrés Altafulla?

En el comunicado, Karina García confirmó que su relación con Andrés Altafulla había terminado.

Artículos relacionados Karina García Karina García sorprende con un mensaje revelador que deja dudas sobre su relación con Altafulla

“Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin.”

Ella reconoció que últimamente muchas personas podían sentirse confundidas, ya que “han visto varios ‘códigos’ como ustedes lo llaman”.

La hija de Karina García enciende redes tras la ruptura con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Karina dejó claro que su relación terminó de manera definitiva y expresó extrañeza porque, incluso tras la ruptura, algunas publicaciones seguían vinculándolos sentimentalmente.

“No soy perfecta, pero lo di todo … tenemos contacto cero. No soy capaz de sostener una mentira.”

La modelo también detalló que esta etapa ha sido dolorosa: lágrimas, procesos de sanación, pero aseguró que no se arrepiente de lo que entregó en la relación.

Finalmente, Karina García agradeció el apoyo de sus millones de seguidores y señaló que quiso ser clara para dejar atrás especulaciones o falsas ilusiones.