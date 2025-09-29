Karina García sorprende con un mensaje revelador que deja dudas sobre su relación con Altafulla

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores con un poderoso mensaje que dejó dudas sobre lo que ocurre en su vida personal.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan cómo es la vivienda relacionada a la muerte de B-King en México | VIDEO

¿Qué dijo Karina García que hiciera durar a sus seguidores?

La creadora de contenido y modelo paisa compartió en sus historias de Instagram un mensaje que recibió a través de unas cartas motivacionales. Sin embargo, llamó la atención de los fanáticos, quienes lo interpretaron como una posible indirecta hacia Altafulla.

En el corto video se le ve dentro de su vehículo, vestida con ropa deportiva y tomando las cartas. Allí explicó que el mensaje podía aplicar para cualquiera de sus seguidores, hombres o mujeres. Al leer la carta, reveló la frase: “Suelto y libero, el dolor de mi pasado no me define”.

Artículos relacionados Viral Murió exparticipante de Miss Universe Jamaica, fue hallada sin vida en su casa

El mensaje generó reacciones divididas: algunos lo vieron como una reflexión personal, mientras que otros lo interpretaron como un guiño a su relación con Altafulla, con quien se rumora estaría atravesando conflictos, ya que no se les ha visto juntos en los últimos días.

Mientras cada uno avanza en su carrera, a Altafulla se le ha visto en México y recientemente en la gala final de Miss Universe Colombia 2025. Para varios seguidores resultó extraño que Karina no reaccionara públicamente a la participación del barranquillero en importante evento.

Karina García sorprende con un mensaje revelador en cartas (Foto: Canal RCN)

¿Qué le dijo Karen Sevillano a Karina García tras el comportamiento de Altafulla en Miss Universe Colombia?

Karen Sevillano, creadora de contenido y ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, asistió en primera fila a la gala de Miss Universe Colombia y no dudó en compartir con sus seguidores un curioso momento que vivió durante el evento.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano revela cómo se cuida tras su ruptura con Juan David Tejada: “Les voy contando”

Según contó, mientras Altafulla se presentaba en el escenario, no dejaba de mirar a las concursantes que pasaban cerca de él. Fiel a su estilo, Sevillano decidió hacer la observación con humor y mencionó a Karina García para ponerla al tanto de lo que estaba ocurriendo.

Hasta el momento, Karina no se ha pronunciado sobre la actitud del cantante. Sin embargo, varios seguidores recordaron que la modelo paisa ha demostrado en diferentes transmisiones en vivo ser muy celosa con su pareja, lo que alimentó aún más los comentarios en redes sociales.