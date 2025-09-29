Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano revela cómo se cuida tras su ruptura con Juan David Tejada: “Les voy contando”

Aida Victoria Merlano afronta su ruptura con ejercicio y autocuidado mientras disfruta de su maternidad.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano haciendo ejercicio tras ruptura con Juan David Tejada
Después de la separación: Aida Victoria Merlano muestra su rutina de ejercicios. (Foto: Canal RCN)

Luego de conocerse la separación de Aida Victoria Merlano y el padre de su hijo, Juan David Tejada, más conocido como ‘El Agropecuario’, la influencer barranquillera se mostró en una nueva faceta.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Recientemente se confirmó que Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano dieron por terminada su relación, la cual inició en 2024 y concluyó tres días después del nacimiento de su hijo Emiliano.

Hace unos días Juan David Tejada confirmó su separación de Aida Victoria Merlano a través de un comunicado en Instagram, explicando:

“Ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana”.

‘El agropecuario’ También aclaró que “no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos”.

El empresario enfatizó que siempre estará presente para su hijo Emiliano y expresó su respeto y admiración por la influencer barranquillera, Aida Victoria.

Con estas declaraciones Juan David Tejada buscó poner fin a especulaciones surgidas tras el rumor de infidelidad que circulaba en redes sociales.

Después de conocerse la noticia de la ruptura, Aida Victoria compartió cómo reaccionó a las críticas que recibió, y lo hizo con humor y firmeza.

“Ay me tienen triste con todas sus críticas que yo salto de una relación a otra… Y si vieran lo que me anda escribiendo”, mencionó en sus redes la creadora de contenido. También habló con ironía: “Mentiras, estoy entregada al señor” comentó.

¿Cómo se está cuidando Aida Victoria Merlano tras confirmar su ruptura de Juan David Tejada?

La creadora de contenido, que suma más de 7 millones de seguidores en Instagram, se mostró haciendo ejercicio y contó que está en proceso de recuperar su masa muscular tras dar a luz a su hijo, quien tiene dos meses de vida.

En un corto video publicado en las historias de su cuenta personal, Aida Victoria Merlano se mostró entrenando pierna en una máquina del gimnasio y lo acompañó con un revelador mensaje:

“Ya bajé la grasita que quería, ahora voy a recuperar mi masa muscular. Ahí les voy contando”, escribió la influencer Aida Merlano.

