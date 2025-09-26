Aida Victoria Merlano generó nuevas especulaciones sobre su relación con el empresario Juan David Tejada luego de modificar una imagen en su perfil de Instagram.

¿Por qué la publicación de Aida Victoria Merlano generó dudas sobre su relación?

En la foto que sería la original, la influenciadora aparecía embarazada sosteniendo flores y justo detrás de ella estaba Juan David Tejada, mientras que ahora según la imagen que circula en redes sociales la imagen muestra solo a Aida Victoria.

Este detalle llamó la atención de sus seguidores, quienes empezaron a avivar los rumores de una posible separación entre la influenciadora y el empresario padre de su pequeño hijo, Emiliano.

Recientemente, la creadora de contenido compartió un pantallazo de una conversación con su mejor amigo, Diego Camacho, donde le pide diez razones por las que es su amiga.

Él le responde mencionando la lealtad, el apoyo en momentos difíciles, la afinidad en el humor y otras cualidades que refuerzan su vínculo de amistad. Sin embargo, los fans interpretaron que esta publicación confirmaría la soltería de la influenciadora.

Los internautas notaron que, desde la publicación del chat, Aida Victoria Merlano no mostró al empresario junto a ella ni en sus recientes historias con su hijo Emiliano.

Las imágenes centradas únicamente en su maternidad y en ella misma generaron comentarios de fans asegurando que la pareja estaría separada.

Paralelamente, la empresaria Yina Calderón había insinuado previamente que Aida Victoria y Juan David no estarían juntos, mencionando posibles conflictos de pareja.

¿Cómo reaccionan los fans a la posible soltería de Aida Victoria Merlano?

La influencia de Aida Victoria quien es muy activa en sus redes sociales mantiene a sus seguidores atentos a cada detalle de su vida y de su rol como madre primeriza de su hijo, sin embargo, no ha dado ninguna declaración para confirmar o desmentir la ruptura con Juan David Tejada.

Desde el detalle en la foto de la influenciadora barranquillera, los seguidores no han parado de especular sobre un posible regreso con Westcol e incluso han señalado que les gusta esta faceta de Aida Victoria, a quien describen como una mujer empoderada que no necesita de un hombre.