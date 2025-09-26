Así será la cobertura del Mundial Sub-20 de la Selección Colombia por Canal RCN, La FM y Win Sports
Canal RCN, la App de Canal RCN, La FM y Win Sports tendrán cobertura multiplataforma del Mundial Sub-20 Chile 2025 en vivo.
Este sábado 27 de septiembre inicia la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile, un torneo que volverá a reunir a las mejores promesas del fútbol internacional.
La Selección Colombia masculina estará presente en el certamen y Canal RCN, junto la app de Canal RCN, La FM y Win Sports, tendrán un cubrimiento especial que se extenderá hasta el 19 de octubre.
¿Cómo será la cobertura de la Selección Colombia Sub-20?
La transmisión oficial estará a cargo del equipo de Fútbol RCN, liderado por Eduardo Luis López y Juan Felipe Cadavid, quienes llevarán el relato de cada encuentro y toda la información desde Talca, Valparaíso y Santiago
Además, se sumarán Álvaro “El Tigre” Córdoba y Carlos Gamboa, ofreciendo una perspectiva cercana al ambiente del torneo, esta dupla que combina lo tradicional con lo viral ofreciendo también, una visión única del torneo, su territorio, sus habitantes y su cultura.
La cobertura incluirá transmisiones en vivo, programas especiales y formatos diseñados para audiencias digitales, con el objetivo de llevar la experiencia más allá de la cancha.
Los partidos podrán seguirse en vivo por la señal principal de Canal RCN y la app de Canal RCN además de contenidos especiales en redes sociales a través de Deportes RCN, La FM y Win Sports.
El campeonato abrirá con el encuentro entre Chile y Nueva Zelanda, el 27 de septiembre a las 6:00 p.m., disponible en la App del Canal RCN.
La Selección Colombia debutará el 29 de septiembre frente a Arabia Saudita a las 8:00 p.m., y posteriormente se enfrentará a Noruega el 2 de octubre a las 5:00 p.m. y a Nigeria el 5 de octubre a las 8:00 p.m.
¿Qué esperar del Mundial Sub-20 en Chile 2025?
El torneo se disputará en ciudades como Talca, Valparaíso y Santiago, escenarios que recibirán a las futuras figuras del fútbol mundial.
Colombia buscará avanzar desde la fase de grupos y llegar a las instancias finales, con partidos de octavos, cuartos, semifinales y la gran final que será transmitida en directo.
La cita futbolera regresa a Chile después de 38 años, recordando la edición de 1987 en la que participaron grandes talentos internacionales y la misma Selección Colombia.
Ahora, una nueva generación de jugadores tendrá la oportunidad de dejar todo en el campo y emocionar a todo un país que se vestirá de la tricolor para apoya a la Selección en cada partido.