Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así será la cobertura del Mundial Sub-20 de la Selección Colombia por Canal RCN, La FM y Win Sports

Canal RCN, la App de Canal RCN, La FM y Win Sports tendrán cobertura multiplataforma del Mundial Sub-20 Chile 2025 en vivo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Selección Sub-20: así será la cobertura del Mundial de Chile 2025 por Canal RCN, La FM y Win Sports
¿Dónde ver a la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile 2025? Aquí los detalles (Foto: Canal RCN)

Este sábado 27 de septiembre inicia la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile, un torneo que volverá a reunir a las mejores promesas del fútbol internacional.

Artículos relacionados

La Selección Colombia masculina estará presente en el certamen y Canal RCN, junto la app de Canal RCN, La FM y Win Sports, tendrán un cubrimiento especial que se extenderá hasta el 19 de octubre.

¿Cómo será la cobertura de la Selección Colombia Sub-20?

La transmisión oficial estará a cargo del equipo de Fútbol RCN, liderado por Eduardo Luis López y Juan Felipe Cadavid, quienes llevarán el relato de cada encuentro y toda la información desde Talca, Valparaíso y Santiago

Además, se sumarán Álvaro “El Tigre” Córdoba y Carlos Gamboa, ofreciendo una perspectiva cercana al ambiente del torneo, esta dupla que combina lo tradicional con lo viral ofreciendo también, una visión única del torneo, su territorio, sus habitantes y su cultura.

Artículos relacionados

La cobertura incluirá transmisiones en vivo, programas especiales y formatos diseñados para audiencias digitales, con el objetivo de llevar la experiencia más allá de la cancha.

Los partidos podrán seguirse en vivo por la señal principal de Canal RCN y la app de Canal RCN además de contenidos especiales en redes sociales a través de Deportes RCN, La FM y Win Sports.

El campeonato abrirá con el encuentro entre Chile y Nueva Zelanda, el 27 de septiembre a las 6:00 p.m., disponible en la App del Canal RCN.

La Selección Colombia debutará el 29 de septiembre frente a Arabia Saudita a las 8:00 p.m., y posteriormente se enfrentará a Noruega el 2 de octubre a las 5:00 p.m. y a Nigeria el 5 de octubre a las 8:00 p.m.

¿Qué esperar del Mundial Sub-20 en Chile 2025?

El torneo se disputará en ciudades como Talca, Valparaíso y Santiago, escenarios que recibirán a las futuras figuras del fútbol mundial.

Artículos relacionados

Colombia buscará avanzar desde la fase de grupos y llegar a las instancias finales, con partidos de octavos, cuartos, semifinales y la gran final que será transmitida en directo.

La cita futbolera regresa a Chile después de 38 años, recordando la edición de 1987 en la que participaron grandes talentos internacionales y la misma Selección Colombia.

Ahora, una nueva generación de jugadores tendrá la oportunidad de dejar todo en el campo y emocionar a todo un país que se vestirá de la tricolor para apoya a la Selección en cada partido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Niño del video Dayro Moreno traicionero Talento nacional

Así luce en la actualidad el niño de la frase: "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"

El niño que se hizo viral por su indignación con Dayro Moreno por gol a Millonarios reapareció en redes sociales y su apariencia sorprende.

Familia colombiana reconoce a pariente desaparecido por video viral. Viral

Madre encuentra a su hijo desaparecido en Ecuador gracias a un video viral en TikTok

Familia colombiana pudo reconocer a su pariente perdido gracias a un video viral que millones de reproducciones.

Camilo Cifuentes compartió foto por primera vez Influencers

Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

Camilo Cifuentes, el influencer que ayuda de manera anónima, sorprendió a sus seguidores con una foto suya al mostrar regalo le dio Dayro Moreno.

Lo más superlike

Wendy Guevara revela por qué artistas temen entrar a La Casa de los Famosos México Talento internacional

Wendy Guevara destapa la razón por la que algunos famosos evitan La casa de los famosos México

Wendy Guevara hizo reveladoras confesiones tras la cancelación de la participación de Carlos Rivera en La casa de los famosos MX.

Luciano Yepes, hijo de Mario Yepes, se gradúa de la universidad Talento nacional

Mario Alberto Yepes y su exesposa celebran logro de su hijo mayor: ¡Aquí las fotos!

Karol G lanza su propio tequila inspirado en su éxito ’200 copas’ Karol G

Karol G tomó la máquina y tatuó ella misma a su equipo de trabajo ¿Cuál fue el resultado?

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity con emotivo discurso: ‘Nos veremos en otra cocina’

Recordar Curiosidades

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica