Yina Calderón confrontó a Valentina Taguado sobre su cercanía con Beéle, ¿qué respondió la locutora?

La creadora de contenido digital y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, estuvo en ¿Qué hay pa’ dañar? en donde hizo revelaciones sobre su carrera profesional y personal.

¿Qué pasó en “¿Qué hay pa’ dañar?” entre Valentina Taguado y Yina Calderón?

En el programa matutino que se transmite por la app de Canal RCN y por YouTube, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Yina Calderón reveló detalles a Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia sobre su próxima participación en un reality de convivencia en República Dominicana.

“Me gustan los realities, es mi trabajo. Y si es internacional, mejor; ya estoy cansada de pelear con los de acá”, aseguró Yina.

La creadora de contenido también se refirió a WestCol y a su próximo encuentro con el streamer. Además, confesó que no es su tipo y que en verdad le gustan los hombres que no quieran cambiar su esencia, pero que sean un “polo a tierra” para ella.

Sin embargo, en medio de la conversación llamó la atención cuando ella tomó la batuta y, en lugar de ser la invitada, comenzó a preguntarle a Valentina Taguado sobre su cercanía con el cantante Beéle.

Así reaccionó Valentina Taguado cuando Yina Calderón le preguntó por Beéle. (Foto: Canal RCN)

En los últimos tiempos se ha rumorado que la locutora y presentadora de “¿Qué hay pa’ dañar?” estuvo involucrada con el artista, quien se ha visto en medio de varias polémicas de infidelidad con su exesposa y ahora en medio de un polémica con la modelo venezolana, Isabella Ladera.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado a la pregunta de Yina Calderón sobre su relación con Beéle?

Por lo tanto, Yina Calderón le preguntó directamente a Taguado si tuvieron algo, a lo que Valentina respondió tajante, pero de la misma forma en que quiere a varios de sus amigos cercanos. “Somos muy buenos amigos”, puntualizó.

Además, explicó que es fan del cantante y por eso suele aparecer en videos cantando sus canciones. No obstante, Yina le insistió en que cada vez que lo hace se le nota un brillo especial en los ojos.

Finalmente, Taguado aclaró que a menudo la vinculan con diferentes figuras públicas, pero eso no le preocupa. “Con la persona con la que realmente estoy, nadie sospecha quién es”, concluyó.