Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón confrontó a Valentina Taguado sobre su cercanía con Beéle, ¿qué respondió la locutora?

Yina Calderón sorprendió al interrogar a Valentina Taguado sobre Beéle y la locutora no se quedó callada.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón cuestionó a Valentina Taguado por su cercanía con Beéle
Así reaccionó Valentina Taguado cuando Yina Calderón le preguntó por Beéle. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido digital y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, estuvo en ¿Qué hay pa’ dañar? en donde hizo revelaciones sobre su carrera profesional y personal.

Artículos relacionados

¿Qué pasó en “¿Qué hay pa’ dañar?” entre Valentina Taguado y Yina Calderón?

En el programa matutino que se transmite por la app de Canal RCN y por YouTube, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Yina Calderón reveló detalles a Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia sobre su próxima participación en un reality de convivencia en República Dominicana.

“Me gustan los realities, es mi trabajo. Y si es internacional, mejor; ya estoy cansada de pelear con los de acá”, aseguró Yina.

Artículos relacionados

La creadora de contenido también se refirió a WestCol y a su próximo encuentro con el streamer. Además, confesó que no es su tipo y que en verdad le gustan los hombres que no quieran cambiar su esencia, pero que sean un “polo a tierra” para ella.

Sin embargo, en medio de la conversación llamó la atención cuando ella tomó la batuta y, en lugar de ser la invitada, comenzó a preguntarle a Valentina Taguado sobre su cercanía con el cantante Beéle.

Yina Calderón cuestionó a Valentina Taguado por su cercanía con Beéle
Así reaccionó Valentina Taguado cuando Yina Calderón le preguntó por Beéle. (Foto: Canal RCN)

En los últimos tiempos se ha rumorado que la locutora y presentadora de “¿Qué hay pa’ dañar?” estuvo involucrada con el artista, quien se ha visto en medio de varias polémicas de infidelidad con su exesposa y ahora en medio de un polémica con la modelo venezolana, Isabella Ladera.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado a la pregunta de Yina Calderón sobre su relación con Beéle?

Por lo tanto, Yina Calderón le preguntó directamente a Taguado si tuvieron algo, a lo que Valentina respondió tajante, pero de la misma forma en que quiere a varios de sus amigos cercanos. “Somos muy buenos amigos”, puntualizó.

Artículos relacionados

Además, explicó que es fan del cantante y por eso suele aparecer en videos cantando sus canciones. No obstante, Yina le insistió en que cada vez que lo hace se le nota un brillo especial en los ojos.

Finalmente, Taguado aclaró que a menudo la vinculan con diferentes figuras públicas, pero eso no le preocupa. “Con la persona con la que realmente estoy, nadie sospecha quién es”, concluyó.

Yina Calderón cuestionó a Valentina Taguado por su cercanía con Beéle
Así reaccionó Valentina Taguado cuando Yina Calderón le preguntó por Beéle. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luciano Yepes, hijo de Mario Yepes, se gradúa de la universidad Talento nacional

Mario Alberto Yepes y su exesposa celebran logro de su hijo mayor: ¡Aquí las fotos!

Luciano Yepes se graduó como politólogo y Mario Yepes, su padre, le dedicó conmovedoras palabras por este importante logro.

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Andrea Valdiri causa revuelo al comerse un ojo de vaca crudo para “tener energía”

Andrea Valdiri dejó boquiabiertos a sus fans al mostrar que su receta de energía antes del combate fue comerse un ojo de vaca crudo.

El inesperado momento de tensión que Jhon Alex Castaño vivió en su hogar Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño relató el angustiante momento que vivió en su casa: “ay, Dios mío”

Jhon Alex Castaño vivió momentos de tensión en su hogar al intentar reparar por su cuenta una tubería.

Lo más superlike

Wendy Guevara revela por qué artistas temen entrar a La Casa de los Famosos México Talento internacional

Wendy Guevara destapa la razón por la que algunos famosos evitan La casa de los famosos México

Wendy Guevara hizo reveladoras confesiones tras la cancelación de la participación de Carlos Rivera en La casa de los famosos MX.

Selección Sub-20: así será la cobertura del Mundial de Chile 2025 por Canal RCN, La FM y Win Sports Deportes

Así será la cobertura del Mundial Sub-20 de la Selección Colombia por Canal RCN, La FM y Win Sports

Karol G lanza su propio tequila inspirado en su éxito ’200 copas’ Karol G

Karol G tomó la máquina y tatuó ella misma a su equipo de trabajo ¿Cuál fue el resultado?

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity con emotivo discurso: ‘Nos veremos en otra cocina’

Recordar Curiosidades

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica