Yina Calderón reveló cómo debe ser el hombre que conquiste su corazón: “Yo busco un polo a tierra”

Yina Calderón, recordada por su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, fue invitada al programa “¿Qué hay pa’ dañar?” de la app de Canal RCN, donde habló sobre su vida personal, sus próximos proyectos y reveló qué tipo de hombres le gustan.

Durante la conversación con Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia, la influenciadora confirmó que se está preparando para participar en un reality internacional en República Dominicana, que comenzará el próximo 22 de octubre.

“Me gustan los realities, es mi trabajo. Y si es internacional, mejor; ya estoy cansada de pelear con los de acá”, aseguró Yina, quien reconoció que suele asumir el papel de “villana” en este tipo de formatos.

La creadora de contenido también se refirió a WestCol, aclarando que lo único que le interesa del streamer son sus vistas. “Físicamente no es mi tipo”, dijo, antes de confesar qué clase de hombre realmente le atrae.

Así describió Yina Calderón al hombre ideal. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el tipo de hombres le gustan?

Según Calderón, no le gustan los hombres que pertenecen al mundo del entretenimiento: “Yo busco un polo a tierra, alguien con quien pueda hablar de otras cosas”. Además, subrayó que la diferencia de edad es importante para ella, y que WestCol es mucho menor.

La influenciadora confesó que ha tenido cuatro relaciones largas de entre cinco y seis años, en las que incluso llegó a mantener económicamente a sus parejas. Hoy asegura que busca un hombre “igual de loco” que ella y que respete su esencia y no quiera cambiar su forma de ser.

Aunque el físico no es su prioridad, contó que lleva dos años soltera y que en este momento no está interesada en tener novio, pues su agenda está ocupada con su participación en dos realities.

"¿Para qué voy a buscar un novio? Además, es muy complejo para un hombre recibir todas las críticas que yo recibo: que si soy ñera, guisa o cualquier otra cosa”, concluyó, refiriéndose a que por esa razón no le gusta salir con alguien del mismo medio en el que ella trabaja.