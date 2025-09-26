Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón reveló cómo debe ser el hombre que conquiste su corazón: “Yo busco un polo a tierra”

Yina Calderón confesó qué tipo de hombre le atrae y por qué evita a quienes trabajan en el mundo del entretenimiento.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El tipo de hombre que busca Yina Calderón
Así describió Yina Calderón al hombre ideal. (Fotos: Buen día, Colombia y Canal RCN )

Yina Calderón, recordada por su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, fue invitada al programa “¿Qué hay pa’ dañar?” de la app de Canal RCN, donde habló sobre su vida personal, sus próximos proyectos y reveló qué tipo de hombres le gustan.

Artículos relacionados

¿Confesó Yina Calderón si le gusta o no WestCol? Esto dijo la influencer

Durante la conversación con Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia, la influenciadora confirmó que se está preparando para participar en un reality internacional en República Dominicana, que comenzará el próximo 22 de octubre.

“Me gustan los realities, es mi trabajo. Y si es internacional, mejor; ya estoy cansada de pelear con los de acá”, aseguró Yina, quien reconoció que suele asumir el papel de “villana” en este tipo de formatos.

Artículos relacionados

La creadora de contenido también se refirió a WestCol, aclarando que lo único que le interesa del streamer son sus vistas. “Físicamente no es mi tipo”, dijo, antes de confesar qué clase de hombre realmente le atrae.

El tipo de hombre que busca Yina Calderón
Así describió Yina Calderón al hombre ideal. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el tipo de hombres le gustan?

Según Calderón, no le gustan los hombres que pertenecen al mundo del entretenimiento: “Yo busco un polo a tierra, alguien con quien pueda hablar de otras cosas”. Además, subrayó que la diferencia de edad es importante para ella, y que WestCol es mucho menor.

Artículos relacionados

La influenciadora confesó que ha tenido cuatro relaciones largas de entre cinco y seis años, en las que incluso llegó a mantener económicamente a sus parejas. Hoy asegura que busca un hombre “igual de loco” que ella y que respete su esencia y no quiera cambiar su forma de ser.

El tipo de hombre que busca Yina Calderón
Así describió Yina Calderón al hombre ideal. (Foto: Canal RCN)

Aunque el físico no es su prioridad, contó que lleva dos años soltera y que en este momento no está interesada en tener novio, pues su agenda está ocupada con su participación en dos realities.

"¿Para qué voy a buscar un novio? Además, es muy complejo para un hombre recibir todas las críticas que yo recibo: que si soy ñera, guisa o cualquier otra cosa”, concluyó, refiriéndose a que por esa razón no le gusta salir con alguien del mismo medio en el que ella trabaja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luciano Yepes, hijo de Mario Yepes, se gradúa de la universidad Talento nacional

Mario Alberto Yepes y su exesposa celebran logro de su hijo mayor: ¡Aquí las fotos!

Luciano Yepes se graduó como politólogo y Mario Yepes, su padre, le dedicó conmovedoras palabras por este importante logro.

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Andrea Valdiri causa revuelo al comerse un ojo de vaca crudo para “tener energía”

Andrea Valdiri dejó boquiabiertos a sus fans al mostrar que su receta de energía antes del combate fue comerse un ojo de vaca crudo.

El inesperado momento de tensión que Jhon Alex Castaño vivió en su hogar Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño relató el angustiante momento que vivió en su casa: “ay, Dios mío”

Jhon Alex Castaño vivió momentos de tensión en su hogar al intentar reparar por su cuenta una tubería.

Lo más superlike

Wendy Guevara revela por qué artistas temen entrar a La Casa de los Famosos México Talento internacional

Wendy Guevara destapa la razón por la que algunos famosos evitan La casa de los famosos México

Wendy Guevara hizo reveladoras confesiones tras la cancelación de la participación de Carlos Rivera en La casa de los famosos MX.

Selección Sub-20: así será la cobertura del Mundial de Chile 2025 por Canal RCN, La FM y Win Sports Deportes

Así será la cobertura del Mundial Sub-20 de la Selección Colombia por Canal RCN, La FM y Win Sports

Karol G lanza su propio tequila inspirado en su éxito ’200 copas’ Karol G

Karol G tomó la máquina y tatuó ella misma a su equipo de trabajo ¿Cuál fue el resultado?

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity con emotivo discurso: ‘Nos veremos en otra cocina’

Recordar Curiosidades

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica