Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ariana Grande vive un susto en Singapur por cuenta de un fan durante la gira de Wicked: For Good

Un fan de Ariana Grande irrumpió en la alfombra amarilla de Wicked: For Good y Cynthia Erivo se conviertió en su heroína

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Ariana Grande
Un fan burló la seguridad de Ariana Grande e intentó abrazarla sin permiso, generando un momento de tensión para la cantante y su equipo. (Rodin Eckenroth / Getty Images via AFP)

Ariana Grande protagonizó un intenso momento el pasado 13 de noviembre, durante su gira promocional de Wicked: For Gooden Singapur, cuando un fan irrumpió en la alfombra amarilla para abrazarla sin permiso.

Artículos relacionados

La cantante, visiblemente sorprendida y alterada, fue inmediatamente protegida por Cynthia Erivo, su compañera y amiga, quien se colocó entre ella y el inesperado fan hasta que la seguridad lo retiró.

Ariana Grande fue protegida por su amiga Cynthia Erivo en un instante de tensión

El incidente se dio en medio del glamoroso estreno asiático del filme, donde Ariana lucía un vestido inspirado en Glinda. Un hombre identificado como “Pyjama Man” se saltó los límites de seguridad y se abalanzó contra ella, rodeándola entre saltos y gritos.

Antes de que la seguridad pudiera intervenir, Erivo reaccionó al instante, cubriendo a Ariana Grande con su cuerpo y apartando al fan. Videos del momento se viralizaron, mostrando la determinación de la actriz, quien caminó con Ariana hasta asegurarse de que estuviera bien.

Tras el susto, ambas artistas mantuvieron la calma y continuaron su recorrido por la alfombra amarilla. La rapidez de Erivo y su apoyo incondicional fueron ampliamente elogiados en redes sociales, donde muchos celebraron el gesto como un ejemplo de lealtad y compañerismo.

Ariana Grande dio un agradecimiento público y un mensaje de unión a sus fans

Al día siguiente, Ariana compartió una serie de fotos en Instagram junto a Cynthia, Jeff Goldblum y Michelle Yeoh, acompañadas de un mensaje de cariño hacia Singapur: “Thank you, Singapore. We love you”. Por su parte, Erivo también publicó fotografías de la gira y envió su gratitud: “Singapore, you have our hearts”. Ambos mensajes no solo reflejaron el éxito del evento promocional, sino también un sentimiento de unión y resiliencia frente al episodio ocurrido.

Artículos relacionados

La gira de promoción de Wicked: For Good busca celebrar el estreno mundial del filme el 21 de noviembre, y Singapur fue la parada más reciente tras eventos en São Paulo y Londres. A pesar del percance, el carisma de Ariana y la complicidad con sus compañeros, especialmente con Erivo, brillaron con fuerza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Tom Cruise Talento internacional

Tom Cruise recibió su primer Oscar Honorífico y celebró cuatro décadas de cine legendario

El actor Tom Cruise recibió un Oscar Honorífico en los Governors Awards por su impacto en el cine durante cuatro decadas

Yina Calderón Yina Calderón

IA crea video viral de Yina Calderón hablando inglés en La mansión de Luinny: "Nos salió bilingüe"

Yina Calderón apareció en un video en el que habla fluidamente inglés y los internautas están confundidos.

Mateo Carvajal Mateo Carvajal

Mateo Carvajal le permitió a su hijo Salvador tatuarse y causó revuelo | VIDEO

Mateo Carvajal se dejó convencer de su hijo para hacerse un tatuaje, pero la situación se le salió de las manos.

Lo más superlike

Pichingo y Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo queda por fuera de los semifinalistas de MasterChef y le deja un gran regalo a Jorge Rausch

Pichingo se convierte en el nuevo eliminado de MasterChef, dejando una huella imborrable en sus compañeros, en los chefs y Claudia Bahamón.

Karol G, Feid Karol G

Karol G lanzará nueva canción e incrementa rumores de ruptura con Feid: "Hay amores que solo acaban"

Fallece Paige Greco a los 28 años Talento internacional

Muere deportista olímpica a los 28 años tras un episodio repentino: aquí su última publicación

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?