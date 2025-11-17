Ariana Grande protagonizó un intenso momento el pasado 13 de noviembre, durante su gira promocional de Wicked: For Gooden Singapur, cuando un fan irrumpió en la alfombra amarilla para abrazarla sin permiso.

La cantante, visiblemente sorprendida y alterada, fue inmediatamente protegida por Cynthia Erivo, su compañera y amiga, quien se colocó entre ella y el inesperado fan hasta que la seguridad lo retiró.

Ariana Grande fue protegida por su amiga Cynthia Erivo en un instante de tensión

El incidente se dio en medio del glamoroso estreno asiático del filme, donde Ariana lucía un vestido inspirado en Glinda. Un hombre identificado como “Pyjama Man” se saltó los límites de seguridad y se abalanzó contra ella, rodeándola entre saltos y gritos.

Antes de que la seguridad pudiera intervenir, Erivo reaccionó al instante, cubriendo a Ariana Grande con su cuerpo y apartando al fan. Videos del momento se viralizaron, mostrando la determinación de la actriz, quien caminó con Ariana hasta asegurarse de que estuviera bien.

Tras el susto, ambas artistas mantuvieron la calma y continuaron su recorrido por la alfombra amarilla. La rapidez de Erivo y su apoyo incondicional fueron ampliamente elogiados en redes sociales, donde muchos celebraron el gesto como un ejemplo de lealtad y compañerismo.

Ariana Grande dio un agradecimiento público y un mensaje de unión a sus fans

Al día siguiente, Ariana compartió una serie de fotos en Instagram junto a Cynthia, Jeff Goldblum y Michelle Yeoh, acompañadas de un mensaje de cariño hacia Singapur: “Thank you, Singapore. We love you”. Por su parte, Erivo también publicó fotografías de la gira y envió su gratitud: “Singapore, you have our hearts”. Ambos mensajes no solo reflejaron el éxito del evento promocional, sino también un sentimiento de unión y resiliencia frente al episodio ocurrido.

La gira de promoción de Wicked: For Good busca celebrar el estreno mundial del filme el 21 de noviembre, y Singapur fue la parada más reciente tras eventos en São Paulo y Londres. A pesar del percance, el carisma de Ariana y la complicidad con sus compañeros, especialmente con Erivo, brillaron con fuerza.