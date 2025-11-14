Paola Jara conmueve al contar lo que vivió con sus perros previo a tener a Emilia

Paola Jara tiene a sus seguidores emocionados ante la inminente llegada de su primera hija, Emilia, fruto de su matrimonio con el cantante Jessi Uribe.

¿Qué reveló Paola Jara sobre lo que ha vivido con sus mascotas durante el embarazo?

La cantante de "Murió el amor" y "Mala mujer" está próxima a dar a luz y aunque no ha revelado la fecha exacta de su parto, la artista antioqueña contó que sería para mediados/finales de noviembre.

Paola Jara y Jessi Uribe han mantenido a sus seguidores llenos de expectativas en estos últimos días compartiendo contenido previo a la llegada de su bebé.

Precisamente, la cantante compartió una emotiva confesión sobre cómo ha vivido el proceso de su embarazo con sus tres mascotas, unos perros de raza pomerania.

Con una emotiva foto, Paola les contó a sus seguidores cómo sus mascotas por su instinto cambiaron cuando ella entró en embarazo, convirtiéndose en sus protectores.

Ellos no me desamparan y se están peleando entre ambos por cuidarme.

Paola Jara contó experiencia en su embarazo con sus mascotas. (Foto Canal RCN y Freepik)

¿Qué actitudes han tenido los perros de Paola Jara previo al nacimiento de su bebé

Paola Jara, quien compartió una emotiva fotografía junto a sus tres mascotas, les confesó a sus seguidores que en este momento que está a pocos días de dar a luz ha entendido a la perfección a sus mascotas.

La cantante antioqueña reveló que antes de embarazarse varias personas a su alrededor le decían que sus mascotas cambiarían con ella cuando entrara en gestación.

Algo que ella asegura fue así y vio como sus tres mascotas empezaron a ser sus guardianes y los de Emilia, tanto así que se pele*n entre ellos para estar siempre a su lado.

Solo amor en esta foto, mis sombritas, mis protectores , ahora entiendo cuando me decían ellos te cuidan y sienten tus cambios.

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe a la confesión de Paola Jara sobre sus mascotas?

Como era de esperarse esta revelación de Paola Jara conmovió a sus seguidores, quienes en los comentarios le han expresado sentirse indentificados con esa conexión con sus mascotas.

Asimismo, muchas mujeres le expresaron a la artista que cuando nazca Emilia sus perros también cambiarán de actitud y se volverán celosos con algunas personas que quieran acercarse a ella o a la bebé.

Entre las personas que reaccionaron estuvo Jessi Uribe, quien le expresó su encanto a Paola Jara por su foto y también le expresó su cariño a las mascotas de ambos.

Eres hermosa y esos perritos que lindos.