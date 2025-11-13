Así reaccionó WestCol luego de perder Latin Grammy contra Bad Bunny: "Muy triste"

Luis Fernando Villa mejor conocido como WestCol se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas por su reacción tras perder premio en los Latin Grammy 2025.

¿En qué categoría competía WestCol contra Bad Bunny en los Latin Grammy 2025?

El streamer antioqueño había hecho historia al convertirse en el primer streamer en estar nominado a un premio Latin Grammy.

WestCol logró esta hazaña gracias a su canción "La Plena" en colaboración con Beéle y bajo la producción de Ovy On the Drums en su proyecto conocido como "W Sound".

Esta canción que supera los 411 millones de reproducciones en plataformas como YouTube había sido nominada en la categoría "Mejor Interpretación Urbana".

Sin embargo, no la tenía fácil, ya que competía contra Alleh y Yoghaki con ‘Merenguetón’; Bad Bunny con ‘DTMF’; Tokischa y Nathy Peluso con ‘De Maravisha’; y Jay Wheeler con ‘Roma’.

Aunque el streamer estaba confiado en poder convertirse en el primer streamer en tener un gramófono, no pudo hacerlo en esta ocasión, ya que fue Bad Bunny el elegido.

Bad Bunny le ganó a WestCol premio en los Latin Grammy. (AFP: KEVIN WINTER)

¿Cómo reaccionó WestCol tras perder premio Latin Grammy contra Bad Bunny?

La reacción de WestCol quedó grabada en una transmisión en vivo que hacía el mismo antioqueño, en donde se sinceró con sus fanáticos tras perder el premio.

No importa si se sintieron mal en sus casas por haber perdido el premio. Acá estamos claros que hay que venir unas cuantas veces más, esto es el comienzo de algo muy grande.

El streamer aseguró que seguirá trabajando junto a los mejores artistas y que espera seguir estando en las galas más importantes de la música y por qué no, llevarse su ansiada estatuilla.

WestCol también contó que pasó por un mar de emociones mientras daban el nombre del ganador y también confesó que se sintió triste tras perder el premio, no obstante, aseguró que ya llegará su momento.

Cuando estaba esperando para saber el ganador estaba muy nervioso, después muy triste, pero ya después feliz y esperar cuando sea el momento. Nada en esta vida es fácil.

WestCol generó polémica al revelar el precio de su outfit para los Latin Grammy 2025

WestCol causó sensación en su llegada al MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, en donde varios fanáticos lo esperaban.

El famoso streamer se había preparado durante el último mes para este evento en donde quería destacarse y para esto reveló que buscó un costoso traje de gala.

El antioqueño confesó en medio de una transmisión en vivo que el traje que usaría en los Latin Grammy 2025 le costado más de 35 millones de pesos.

"El traje es un muy especial, me lo hizo un diseñador. Yo realmente yo, a mí me dolió mucho pagar ese traje. Pero a mi cristo me dijo 'Papi, cómo así, es que ustedes son los de la W Sounds, tienen que llegar con un put* traje de 10k, solo por la bobadita de Tom Ford no lo hizo gratis".