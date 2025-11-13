Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó WestCol luego de perder Latin Grammy contra Bad Bunny: "Muy triste"

WestCol quedó en shock tras perder premio en los Latin Grammy con su canción "La plena" junto a Beéle contra Bad Bunny.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
WestCol perdió premio contra Bad Bunny
WestCol perdió premio contra Bad Bunny en los Latin Grammy. (AFP: Candice Ward y KEVIN WINTER)

Luis Fernando Villa mejor conocido como WestCol se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas por su reacción tras perder premio en los Latin Grammy 2025.

Artículos relacionados

¿En qué categoría competía WestCol contra Bad Bunny en los Latin Grammy 2025?

El streamer antioqueño había hecho historia al convertirse en el primer streamer en estar nominado a un premio Latin Grammy.

WestCol logró esta hazaña gracias a su canción "La Plena" en colaboración con Beéle y bajo la producción de Ovy On the Drums en su proyecto conocido como "W Sound".

Esta canción que supera los 411 millones de reproducciones en plataformas como YouTube había sido nominada en la categoría "Mejor Interpretación Urbana".

Sin embargo, no la tenía fácil, ya que competía contra Alleh y Yoghaki con ‘Merenguetón’; Bad Bunny con ‘DTMF’; Tokischa y Nathy Peluso con ‘De Maravisha’; y Jay Wheeler con ‘Roma’.

Aunque el streamer estaba confiado en poder convertirse en el primer streamer en tener un gramófono, no pudo hacerlo en esta ocasión, ya que fue Bad Bunny el elegido.

Bad Bunny logró premio Latin Grammy
Bad Bunny le ganó a WestCol premio en los Latin Grammy. (AFP: KEVIN WINTER)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó WestCol tras perder premio Latin Grammy contra Bad Bunny?

La reacción de WestCol quedó grabada en una transmisión en vivo que hacía el mismo antioqueño, en donde se sinceró con sus fanáticos tras perder el premio.

No importa si se sintieron mal en sus casas por haber perdido el premio. Acá estamos claros que hay que venir unas cuantas veces más, esto es el comienzo de algo muy grande.

El streamer aseguró que seguirá trabajando junto a los mejores artistas y que espera seguir estando en las galas más importantes de la música y por qué no, llevarse su ansiada estatuilla.

WestCol también contó que pasó por un mar de emociones mientras daban el nombre del ganador y también confesó que se sintió triste tras perder el premio, no obstante, aseguró que ya llegará su momento.

Cuando estaba esperando para saber el ganador estaba muy nervioso, después muy triste, pero ya después feliz y esperar cuando sea el momento. Nada en esta vida es fácil.

Artículos relacionados

WestCol generó polémica al revelar el precio de su outfit para los Latin Grammy 2025

WestCol causó sensación en su llegada al MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, en donde varios fanáticos lo esperaban.

El famoso streamer se había preparado durante el último mes para este evento en donde quería destacarse y para esto reveló que buscó un costoso traje de gala.

El antioqueño confesó en medio de una transmisión en vivo que el traje que usaría en los Latin Grammy 2025 le costado más de 35 millones de pesos.

"El traje es un muy especial, me lo hizo un diseñador. Yo realmente yo, a mí me dolió mucho pagar ese traje. Pero a mi cristo me dijo 'Papi, cómo así, es que ustedes son los de la W Sounds, tienen que llegar con un put* traje de 10k, solo por la bobadita de Tom Ford no lo hizo gratis".

Westcol se defiende tras ser señalado de copiar una canción famosa
WestCol usó traje de 10 mil dólares en los Latin Grammy. (Foto Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Avendaño sorprende en redes luciendo una banda y corona de reina Sofía Avendaño

Sofía Avendaño reveló por qué no usa blusas sin mangas: "No puedo borrarlo"

Sofía Avendaño habló sin filtro sobre su estilo y explicó por qué evita las blusas sin mangas, aclarando rumores sobre sus tatuajes y su relación con su propia imagen.

Yaya Muñoz aclara si mantiene económicamente a su pareja actual Yaya Muñoz

Yaya Muñoz confesó si alguna vez ha sentido celos de José Rodríguez

Durante un live, Yaya Muñoz habló sin rodeos sobre los celos, recordó un episodio incómodo de LCDLF y contó por qué ya no mostrará su relación como antes.

Paola Jara se sinceró sobre su embarazo Paola Jara

Paola Jara rompe en llanto al hacer confesión sobre su embarazo en plena entrevista, ¿qué dijo?

Paola Jara reveló detalles inéditos de su embarazo en una emotiva entrevista junto a sus padres y hermana: "No podía esperar más".

Lo más superlike

La decisión quedó en suspenso, los postres de Michelle Rouillard, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi sorprendieron a los jurados de MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

El jurado no pudo elegir un ganador y MasterChef quedó en suspenso ¿Qué sucedió?

La evaluación del reto dejó a Michelle, Alejandra y Violeta en medio de un inesperado suspenso cuando los jurados no lograron escoger a los ganadores.

Silvestre Dangond y Juancho de la Esprilla en los Latin Grammy Silvestre Dangond

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella ganaron premio en los Latin Grammy: así celebraron

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio