Así lució Karol G en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2025, ¿llegó con Feid?

Los Latin Grammy 2025, premios entregados por la Academia Latina de la Grabación, se llevaron a cabo en la noche del 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Esta velada que reúne a los cantantes, compositores, productores y personas influyentes de la música en el panorama hispano estuvo repleto por el talento colombiano.

En esta oportunidad artistas como Maluma, Karol G, Andrés Cepeda, Silvestre Dangond, Morat, entre otros, eran los más esperados de la noche y quienes tenían varias nominaciones para llevarse los anhelado gramófonos.

Una de las artistas más esperadas por los periodistas y camarógrafos era sin duda alguna 'La bichota', quien se ha convertido en una de las artistas urbanas más importantes y escuchadas en el mundo.

La llegada de Karol G a la alfombra roja no pasó por desapercibido y su traje y look se llevaron todos las luces y focos de las cámaras.

Karol G apareció en la alfombra de los Latin Grammy. (AFP: Tommaso Boddi)

¿Karol G llegó acompañada de Feid a la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2025?

Karol G llegó a la alfombra roja luciendo un traje negro con pequeñas piedras brillantes y un detalle en la cintura. La artista se decantó por llevar su cabello completamente liso y peinado por la mitad.

Aunque todos esperaban ver a la artista antioqueña en compañía de su pareja, Feid, la cantante colombiana llegó sola a la alfombra roja y asimismo posó ante las cámaras con una gran sonrisa.

Sin duda alguna, ver a Karol G sola en esta gala de premios ha avivado los rumores de su aparente ruptura con Feid con quien dejó de ser vista desde hace varios meses.

¿Qué se sabe de la aparente ruptura de Karol G y Feid?

La pareja de cantantes tiene llenos de dudas a sus seguidores sobre si están o no juntos, sin embargo, parece casi que confirmado que ya no lo están por sus actos y publicaciones en redes.

Karol G y Feid dejaron de mostrarse juntos e interactuar en redes desde mediados de agosto, aunque todavía se siguen en sus redes, ya no se reaccionan ni se dan 'like'.

Asimismo, ambos se han mostrado solos en diferentes eventos y al ser indagados sobre el otro han preferido omitir la pregunta o simplemente no dar entrevistas.