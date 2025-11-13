Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara rompe en llanto al hacer confesión sobre su embarazo en plena entrevista, ¿qué dijo?

Paola Jara reveló detalles inéditos de su embarazo en una emotiva entrevista junto a sus padres y hermana: "No podía esperar más".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara se sinceró sobre su embarazo
Paola Jara habló sobre su embarazo junto a su mamá. (Foto Canal RCN y Freepik)

Paola Jara y Jessi Uribe tienen expectantes a sus seguidores con la inminente llegada de su primera hija, Emilia.

¿Qué reveló Paola Jara sobre su embarazo?

La pareja de cantantes anunciaron que están a días y horas de conocer a su anhelada hija y en medio de esta espera han estado compartiendo detalles inéditos de su embarazo.

Es una noticia que uno sabe que le va a cambiar la vida. Siempre me dio sustico porque iban a decir muchas cosas.

Precisamente, Paola Jara sacó a la luz una emotiva entrevista que tuvo junto a su familia en la que habló de todo lo que sintió al enterarse que estaba embarazada y el proceso que ha tenido.

Siento que ya he logrado muchas cosas en mi vida, tener un hijo a mi edad es escogerlo desde el alma.

La artista fue sincera al asegurar que tuvo una montaña rusa de emociones al enterarse que estaba en embarazo, ya que llevaba muchos años deseándolo.

Paola Jara les dio buenas noticias a su seguidores
Paola Jara se sinceró sobre su embarazo previo a dar a luz. (Foto Buen día, Colombia)

¿Por qué Paola Jara lloró al hablar de su embarazo?

Paola Jara junto a sus padres y hermana hablaron sin filtro sobre todo lo que han sentido con esta noticia de la llegada de Emilia.

La cantante aseguró que a sus 42 años para ella es la edad perfecta para convertirse en mamá y aunque por temas de salud no podía alargar más esto, siente que llegó en el momento ideal.

Me siento feliz y afortunada por el momento que elegí para ser mamá. Además, que no podía esperar más.

La familia de Paola fue sincera al decir que la alegría era inmensa porque en la familia no habían niños pequeños y por eso Emilia sería recibida con mucho amor por todos. Así lo asegura la abuela de la pequeña: "Estoy feliz, la voy a consentir mucho".

La artista no aguantó y rompió en llanto al asegurar que, aunque no tenía presión por convertirse en madre, llegó el punto en el que la cuestionaban en su entorno.

Me imagino una compañía muy linda, muy grande. Yo no crecí con esa presión de que mi mamá me pidiera un nieto o cuando me iba a casar.

¿Qué revelaron los papás de Paola Jara sobre el proceso de embarazo de su hija?

Los padres de Paola Jara aseguraron que su hija tenía todas cualidades para convertirse en la mejor mamá del mundo y que sabían que ella lo haría a la perfección.

Ella tiene tantas cualidades que sé que va a ser una gran mamá.

La artista aseguró que para ella era una bendición que su hija conociera a sus abuelos y ese amor tan puro de toda su familia.

Voy a tener un hijo que va a tener la fortuna de conocer a sus abuelos y eso me parece un regalo del cielo.

Paola Jara y Jessi Uribe compartieron emotivo video
Paola Jara y Jessi Uribe enternecen a sus fans con emotivo video. (Fotos AFP y Freepik)
