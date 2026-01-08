Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido cantante lanza un inesperado reto a Westcol: "Si pierdo me retiro de la música"

Reconocido influencer y cantante causó revuelo con un inesperado reto a Westcol que divide opiniones en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Reconocido cantante reta a Westcol.
Reconocido cantante reta a Westcol a un encuentro de boxeo. (Foto de Westcol - Tommaso Boddi/AFP) (Foto del cantante Freepik)

El reconocido cantante e influenciador Herrera causó revuelo al retar al streamer paisa Westcol.

Herrera le hace una propuesta a Westcol.
Herrera le propone a Westcol verse las caras en el ring en el Stream Fighters 5. (Foto de Arturo Holmes/AFP)

¿Cuál fue el reto que le hizo Herrera a Westcol?

El cantante le mandó un mensaje directo a Westcol invitándolo para que se vean las caras en el stream Fighters 5.

El influenciador empezó diciendo que jamás aceptaría una invitación para participar en ningún stream o programa hecho por Westcol porque no tiene tiempo para perder y que esas “payasadas” no le parecen productivas ni importantes para su carrera.

Pero que le tiene una propuesta mejor y es que se enfrenten en un encuentro de boxeo y que si Westcol se cree tan grande, tan calle y se cree el papá de todos, entonces no dudará en aceptar y que si no lo hace es porque tiene miedo.

Además, le dice que, si pierde, se retira para siempre de la música y de las redes sociales y que él sí tiene palabra y es capaz de cumplirlo, y que, si gana, Westcol debe dejarlo cantar en el evento.

“Me retiro de la música, me retiro de las redes sociales”, expresó Herrera en su publicación.

Las declaraciones de Herrera causaron furor entre los internautas, aunque no sorprendieron del todo, ya que entre ellos dos han existido varios choques a través de las redes sociales.

Westcol ha dicho en repetidas ocasiones que Herrera está obsesionado con él y que incluso debería buscar ayuda profesional.

Para el streamer, resulta gracioso y hasta algo admirable que Herrera siga en el camino de la música pese a los comentarios negativos que recibe.

Por su parte, Herrera asegura que Westcol le tiene envidia y que ha intentado truncar su carrera artística.

¿Este año Westcol realizará el Stream Fighters 5?

La comunidad digital ahora está a la expectativa de la respuesta de Westcol, quien aún no ha confirmado si este año se llevará a cabo la quinta edición del Stream Fighters 5 y si aceptará el reto de Herrera.

Con este nuevo capítulo, Herrera y Westcol vuelven a demostrar que su rivalidad trasciende las pantallas.

