Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tom Cruise recibió su primer Oscar Honorífico y celebró cuatro décadas de cine legendario

El actor Tom Cruise recibió un Oscar Honorífico en los Governors Awards por su impacto en el cine durante cuatro decadas

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Tom Cruise
Tom Cruise recibió un reconocimiento a su larga trayectoria en el cine durante cuatro decadas. (Foto: Ángela Weiss / AFP)

Tom Cruise, a sus 63 años, sigue consolidándose como uno de los grandes del cine. Su trayectoria incluye destacados roles, nominaciones al Oscar y, recientemente, un Oscar Honorífico en los Governors Awards por su invaluable carrera cinematográfica.

Artículos relacionados

Tom Cruis recibió un Oscar Honorífico en Governors Awards por su trayectoria

El pasado 16 de noviembre de 2025, Tom Cruise recibió un emotivo Oscar Honorífico en la ceremonia de los Governors Awards en Los Ángeles. Presentado por el director Alejandro González Iñárritu, el galardón reconoció más de 40 años de impacto en la industria. En su discurso, Tom Cruise dijo:

“Hacer películas no es lo que hago, es quien soy…”

La ceremonia también homenajeó a leyendas como Dolly Parton, Debbie Allen y Wynn Thomas, consolidando la dimensión colectiva de este tributo.

 

El impacto de Tom Cruise en el mundo del cine durante 40 años

A lo largo de más de cuatro décadas, Tom Cruise ha sido símbolo de entrega total: protagoniza sus propias acrobacias, abraza múltiples géneros y se mantiene como uno de los referentes de Hollywood. Desde papeles introspectivos hasta sus alturas en la acción, su filmografía hace un recorrido por etapas cinematográficas tan llamativas como impensables.

Artículos relacionados

Ahora, con un Oscar que reconoce toda su vida artística, Cruise cierra un importante capítulo… sin renunciar a la adrenalina. “Este puede ser mi primer Oscar, pero no será el último“, dijo Iñárritu al entregarlo, dejando claro que esto podría ser solo el comienzo.

Así ha sido la carrera de Tom Cruise en el mundo del cine

Desde sus inicios en la década de los 80, Cruise ha demostrado versatilidad. Algunas de sus películas más aclamadas incluyen, Misión Imposible, Top Gun: Maverick, Jerry Maguire, entre muchas más que lo han dejado en lo más alto del reconocimiento.

Artículos relacionados

Así mismo, sus cuatro nominaciones al Óscar han dejado a sus fans con la ilusión de que llegará el tan esperado premio al actor de 63 años. Aunque siempre fue uno de los favoritos, la estatuilla competitiva se le escapó, hasta ahora, siendo un reconocimiento al aporte cinematográfico que ha hecho el actor durante toda su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ariana Grande Talento internacional

Ariana Grande vive un susto en Singapur por cuenta de un fan durante la gira de Wicked: For Good

Un fan de Ariana Grande irrumpió en la alfombra amarilla de Wicked: For Good y Cynthia Erivo se conviertió en su heroína

Yina Calderón Yina Calderón

IA crea video viral de Yina Calderón hablando inglés en La mansión de Luinny: "Nos salió bilingüe"

Yina Calderón apareció en un video en el que habla fluidamente inglés y los internautas están confundidos.

Mateo Carvajal Mateo Carvajal

Mateo Carvajal le permitió a su hijo Salvador tatuarse y causó revuelo | VIDEO

Mateo Carvajal se dejó convencer de su hijo para hacerse un tatuaje, pero la situación se le salió de las manos.

Lo más superlike

Pichingo y Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo queda por fuera de los semifinalistas de MasterChef y le deja un gran regalo a Jorge Rausch

Pichingo se convierte en el nuevo eliminado de MasterChef, dejando una huella imborrable en sus compañeros, en los chefs y Claudia Bahamón.

Karol G, Feid Karol G

Karol G lanzará nueva canción e incrementa rumores de ruptura con Feid: "Hay amores que solo acaban"

Fallece Paige Greco a los 28 años Talento internacional

Muere deportista olímpica a los 28 años tras un episodio repentino: aquí su última publicación

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?