IA crea video viral de Yina Calderón hablando inglés en La mansión de Luinny: "Nos salió bilingüe"

Yina Calderón apareció en un video en el que habla fluidamente inglés y los internautas están confundidos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
IA crea video viral de Yina Calderón hablando inglés en La mansión de Luinny | Foto del Canal RCN y Freepik.

La empresaria Yina Calderón está causando revuelo en República Dominicana, país en el que se encuentra participando en el reality de La mansión de Luinny.

Como es común, la polémica es algo que caracteriza a la también influenciadora. No obstante, aunque se pensaba que la mayoría de personas que iba a tener la colombiana iban a ser detractores, resulta que en el país del Caribe le han manifestado que la quieren e incluso que es de las favoritas.

¿Yina Calderón habló inglés en La mansión de Luinny o es un invento de la IA?

Yina Calderón expresó que llegó al mencionado reality a ser ella, razón por la que no pretende cambiar por nada ni nadie. Ahora, entre lo más nuevo, crearon un video con IA en el que apareció la empresaria hablando en inglés, el clip se viralizó por las redes sociales.

Sí, en el video Yina Calderón habla inglés de manera fluida, como si fuese una nativa estadounidense. Se ve tan realista que la voz suena igual a la de la emprendedora, quien aparece agradeciendo por el recibimiento que tuvo en La mansión de Luinny. "Nos salió bilingüe", comentaron.

Yina Calderón
Yina Calderón no deja la polémica ni en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Como pasa con estos contenidos, los internautas dieron sus opiniones, poniendo en tela de juicio si fue algo creado con inteligencia artificial o no por lo acertado que se ve al ojo del espectador. Inclusive, algunos hasta creen que es Yina Calderón hablando inglés frente a una de las cámaras del reality.

A continuación, el video viral de Yina Calderón hablando inglés que tiene a varios confundidos:

¿Están apoyando a Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Yina Calderón está teniendo un desempeño que es aplaudido en La mansión de Luinny, hasta el punto en el que quienes la apoyan aceptan que a veces no se controle con las bebidas porque al fin de cuentas lo que hace es entretenerlos, así lo justifican.

Yina Calderón
Yina Calderón llama la atención en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Adicionalmente, son varios los acercamientos que la empresaria ha tenido con Karina García, teniendo en cuenta que ellas ya no son amigas por problemáticas que protagonizaron meses atrás en La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN.

