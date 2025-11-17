Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Violeta Bergonzi le dedica unas emotivas palabras a Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity 2025

Antes de comenzar el reto de eliminación en MasterChef, Violeta Bergonzi manifiesta que Alejandra Ávila “es un regalo para ella”, generando la emoción del momento.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila
Violeta Bergonzi hace un especial reconocimiento a Alejandra Ávila, con quien ha compartido una entrañable amistad desde el inicio de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

La competencia entra en su fase más intensa. Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo se preparan para el reto de eliminación que definirá el grupo de semifinalistas que anhelan lllegar a la gran final. La presión está al máximo y cada movimiento en la cocina puede cambiar el destino de estos participantes.

Artículos relacionados

Violeta Bergonzi destaca la amistad que ha construido con Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity

Antes de iniciar el reto, Claudia Bahamón propuso un momento emotivo: pidió a los cocineros expresar palabras sinceras a compañeros que han marcado su experiencia en el programa. Lo que parecía un simple gesto se convirtió en una escena cargada de sentimientos, donde las lágrimas y la gratitud se hicieron protagonistas.

Uno de los instantes más conmovedores lo protagonizó Violeta Bergonzi, quien decidió dedicar unas palabras a Alejandra Ávila, resaltando la amistad que nació en medio de la competencia:

“Yo le daría a Alejandra Ávila las gracias. Aleja me dijo desde el comienzo algo muy lindo, que me marcó y era que cada proyecto en el que ella estaba, siempre le dejaba un regalo y que yo era un regalo que le dejaba MasterChef. Eso me hizo sentir muy halagada. Quiero decirle, si no se lo he dicho, que ella también es un regalo para mí.”

Tras estas palabras, Violeta no pudo contener las lágrimas, llenando de nostalgia a Alejandra, quien agradeció la incondicionalidad y el vínculo que se forjó en la cocina. Este momento reafirmó que, más allá de la competencia, las relaciones humanas son uno de los mayores tesoros del programa.

Artículos relacionados

Hoy se conocerán los rostros de los 5 semifinalistas de MasterChef Celebrity

Luego de abrir su corazón, los cocineros se enfocaron en el reto: preparar dos platos, uno salado y uno dulce, en 75 minutos. La prueba exige técnica, creatividad y equilibrio, pues los jueces esperan propuestas que sorprendan tanto en sabor como en presentación. Cada participante sabe que la final está en juego y que cualquier error puede costarles el sueño de llegar al último episodio.

Con emociones a flor de piel y la presión del reloj, este capítulo promete ser uno de los más memorables. ¿Quién logrará superar el reto y asegurar su lugar en la semifinal? La respuesta se servirá en dos platos: uno salado, uno dulce… y mucho corazón.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Pichingo y Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo queda por fuera de los semifinalistas de MasterChef y le deja un gran regalo a Jorge Rausch

Pichingo se convierte en el nuevo eliminado de MasterChef, dejando una huella imborrable en sus compañeros, en los chefs y Claudia Bahamón.

Valentina Taguado y Michelle Rouillard Valentina Taguado

Valentina Taguado hace llorar a Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué le dijo?

Claudia Bahamón genera un emotivo momento en Masterchef Celebrity que lleva a Valentina Taguado a dedicarle unas palabras a Michelle Rouillard

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi anuncia que podría ser la que se despide hoy de MasterChef Celebrity, ¿por qué?

Violeta Bergonzi se comunicó con sus seguidores antes de la eliminación que definirá la semifinal de MasterChef Celebrity 2025.

Lo más superlike

Tom Cruise Talento internacional

Tom Cruise recibió su primer Oscar Honorífico y celebró cuatro décadas de cine legendario

El actor Tom Cruise recibió un Oscar Honorífico en los Governors Awards por su impacto en el cine durante cuatro decadas

Karol G, Feid Karol G

Karol G lanzará nueva canción e incrementa rumores de ruptura con Feid: "Hay amores que solo acaban"

Fallece Paige Greco a los 28 años Talento internacional

Muere deportista olímpica a los 28 años tras un episodio repentino: aquí su última publicación

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?