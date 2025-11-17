La competencia entra en su fase más intensa. Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo se preparan para el reto de eliminación que definirá el grupo de semifinalistas que anhelan lllegar a la gran final. La presión está al máximo y cada movimiento en la cocina puede cambiar el destino de estos participantes.

Artículos relacionados Britney Spears Britney Spears reaparece tras cerrar sus redes y sorprende con pijamada junto a Kim Kardashian

Violeta Bergonzi destaca la amistad que ha construido con Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity

Antes de iniciar el reto, Claudia Bahamón propuso un momento emotivo: pidió a los cocineros expresar palabras sinceras a compañeros que han marcado su experiencia en el programa. Lo que parecía un simple gesto se convirtió en una escena cargada de sentimientos, donde las lágrimas y la gratitud se hicieron protagonistas.

Uno de los instantes más conmovedores lo protagonizó Violeta Bergonzi, quien decidió dedicar unas palabras a Alejandra Ávila, resaltando la amistad que nació en medio de la competencia:

“Yo le daría a Alejandra Ávila las gracias. Aleja me dijo desde el comienzo algo muy lindo, que me marcó y era que cada proyecto en el que ella estaba, siempre le dejaba un regalo y que yo era un regalo que le dejaba MasterChef. Eso me hizo sentir muy halagada. Quiero decirle, si no se lo he dicho, que ella también es un regalo para mí.”

Tras estas palabras, Violeta no pudo contener las lágrimas, llenando de nostalgia a Alejandra, quien agradeció la incondicionalidad y el vínculo que se forjó en la cocina. Este momento reafirmó que, más allá de la competencia, las relaciones humanas son uno de los mayores tesoros del programa.

Artículos relacionados Karina García Karina García es la más votada en 'La mansión de Luinny' y deslumbra con sus fotos en un yate

Hoy se conocerán los rostros de los 5 semifinalistas de MasterChef Celebrity

Luego de abrir su corazón, los cocineros se enfocaron en el reto: preparar dos platos, uno salado y uno dulce, en 75 minutos. La prueba exige técnica, creatividad y equilibrio, pues los jueces esperan propuestas que sorprendan tanto en sabor como en presentación. Cada participante sabe que la final está en juego y que cualquier error puede costarles el sueño de llegar al último episodio.

Con emociones a flor de piel y la presión del reloj, este capítulo promete ser uno de los más memorables. ¿Quién logrará superar el reto y asegurar su lugar en la semifinal? La respuesta se servirá en dos platos: uno salado, uno dulce… y mucho corazón.